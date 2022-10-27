دبي تستضيف معرض الفلبين للعقارات والاستثمار 5 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تعود النسخة السنوية الثامنة من معرض العقارات والاستثمار الفلبيني (PPIE)، أكبر معرض دولي للعقارات والاستثمار في الفلبين، إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة في 5-6 نوفمبر 2022.

سيسلط معرض الاستثمار الدولي، الذي سيقام في فندق كراون بلازا في الشيخ زايد دبي، الضوء على الأداء الاقتصادي القوي للفلبين باعتبارها الاقتصاد الأسرع نموًا بين منافسيها في آسيا، مما يجعلها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للفلبين أعلى نمو في المنطقة بنسبة 7.7 % في الربع الأخير من عام 2021. وفي الوقت نفسه، سجلت الفلبين نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3 % في الربع الأول من عام 2022، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ومن بين أسباب هذه التطورات الاقتصادية التغيير في التحويلات المالية الخارجية. أظهرت أحدث البيانات من البنك المركزي الفلبيني أن تدفق تحويلات العمالة خارج الفلبين بلغ 2.92 مليار دولار التي تم إرسالها عبر البنوك في يوليو 2022، وقد سجل زيادة قياسية بنسبة 2.3 %، من 2.85 مليار دولار في العام السابق. ساهم 128.39 مليون دولار من التحويلات من دولة الإمارات إلى حد كبير في الزيادة - مما يجعلها من بين المصادر الأولية الثابتة للتحويلات الشخصية.

يعد سوق العقارات المحلي من بين القطاعات عالية النمو التي لا تزال تستفيد من النتائج الإيجابية للتقدم الاقتصادي الاستثنائي وظروف الأعمال المناسبة للاستثمار في الفلبين.

قالت جاسلين م. كوينتان، سفيرة الفلبين لدى الإمارات العربية المتحدة: «إن عودة معرض العقارات والاستثمار الفلبيني هذا العام يؤكد على الانتعاش القوي والنمو الاقتصادي النابض بالحياة لقطاعي الاستثمار والعقارات في الفلبين. أود أن أشيد بمجموعة نيوبريسبكتيف ميديا لتنظيمها الحدث السنوي، الذي يجمع كبار مطوري العقارات من الفلبين، لتنمية العقلية الاستثمارية لرعايانا في الإمارات العربية المتحدة».

صرح ريناتو إن دويناس جونيور، القنصل العام الفلبيني: «امتلاك منزل في الفلبين هو حلم مشترك بين الفلبينيين في الخارج. إنه بمثابة شهادة على سنوات تضحياتهم وعملهم الجاد في الخارج PPIE تعمل على تحقيق حلم رعايانا الأعزاء في دولة الإمارات، والسماح لهم بالتعرف على طرق القيام باستثمارات سليمة لضمان أمنهم المالي وضمان تقاعد مريح في المستقبل».

في هذا الحدث المتاح للجميع، يمكن للحضور استكشاف مجموعة من العقارات والحلول والخدمات التجارية - من مطوري العقارات الرائدين في الفلبين إلى البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية والاستثمارية والادخارية المدعومة من الحكومة والتجارة الإلكترونية ومراكز تحويل الأموال.

يستعرض المعرض بحضور عدد من خبراء الصناعة والرؤساء التنفيذيين لكبار مطوري العقارات في المنطقة، عدداً من موضوعات مثل الاستثمار العقاري وخيارات الادخار للعاملين خارج الفلبين، الفرص الاستثمارية، والكثير الكثير.

كما ستنضم إلى هذا الحدث جهات مختلفة مقرها الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك النادي الاجتماعي الفلبيني ؛ معهد مهندسي الكهرباء في الفلبين - فرع أبوظبي ؛ الجمعية الفلبينية للمهندسين الميكانيكيين - فرع الإمارات ؛ معهد مهندسي الإلكترونيات والاتصالات في الفلبين - فرع الإمارات ؛ رابطة المهندسين الفلبينيين ؛ المعهد الفلبيني للمحاسبين القانونيين - دبي ؛ جمعية الممرضات الفلبينيات في الإمارات ؛ جمعية المهنيين والمعاونين في مجال الموارد البشرية ؛ ومجلس بيانيهان أبو ظبي ؛ ومجتمع باريستا في الشرق الأوسط ؛ وجهات أخرى.

وفي الوقت نفسه، سيشارك طلاب من مدارس مختلفة - بما في ذلك مدرسة الألفية الفلبينية الخاصة، والمدرسة الفلبينية العالمية، والمدرسة الفلبينية الخاصة الجديدة، ومدرسة الشرق الأقصى الخاصة - في عدد من المسابقات خلال الحدث.

باعتبار منتدى الأعمال والاستثمار الفلبيني الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، صنعت PPIE 2022 التاريخ في منطقة الخليج لجلب أكثر من 24500 زائر جيد خلال نسخها السبع الماضية.

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