«غرفة الشارقة» تبحث فرص دعم التعاون مع اليونان

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، في أعمال «المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الحادي عشــر» الذي انعقد خلال الفترة 25 -26 أكتوبر الجاري في العاصمة اليونانية أثينا، وجاء بتنظيم من الغرفة العربية اليونانية وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، كما شاركت الغرفة في لقاء السفراء العرب مع رجال الأعمال اليونانيين الذي انعقد على هامش المنتدى.

وشارك عبد الله سلطان العويس في المنتدى بصفته أيضا نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، حيث ألقى كلمة في الجلسات الأولى للمنتدى تناول فيها أهمية العلاقات الخليجية اليونانية التي تشهد نمواً وتطوراً في المجالات كافة لخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مسلطًا الضوء على حجم التقارب الإماراتي اليوناني والشراكة الاقتصادية التي تتنامى في مجالات عديدة.

أهمية كبيرة

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة: «إن انعقاد هذا المنتدى يكتسب أهمية كبيرة في ظل متانة وقوة العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، التي نجحت بفضل القيادة الحكيمة في البلدين الصديقين في بناء شراكة اقتصادية جادة ومتنوعة تحمل آفاقاً واعدة للنمو ومستقبلاً مشرقاً، فرغم تحديات جائحة»كوفيد-19«إلا أن التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين بين دولة الإمارات واليونان ارتفع بنسبة 17%، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في عام 2021 نحو 2.1 مليار درهم، وبلغت قيمة الاستثمار اليوناني في الإمارات أكثر من 341 مليون درهم لنهاية 2019 منها قرابة 50% في الأنشطة العقارية، و23% منها في النقل والتخزين و20% البناء والتشييد والمعلومات والاتصالات 4%.، وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة المباشرة بين الإمارات واليونان بنهاية 2020 نحو1.4 مليار درهم منها نحو 931 مليون درهم إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في اليونان وما يصل إلى 468 مليون درهم إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من اليونان في الإمارات، وحقق إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من اليونان إلى الإمارات بنهاية 2020 زيادة 116% إلى 468 مليون درهم مقابل نحو 217 مليون درهم عام 2011».

وأشار العويس، إلى أن الاستثمارات اليونانية في الإمارات شملت نحو 6 قطاعات تصدرتها الأنشطة العقارية، والنقل والتخزين، والبناء والتشييد، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة أخرى، كما بلغت قيمة الصادرات في العام (2020) من اليونان إلى الإمارات 266 مليون دولار بمعدل النمو السنوي للصادرات: 7.8%، أما الصادرات من الإمارات إلى اليونان، فقد بلغت 95.2 مليون دولار بمعدل النمو السنوي للصادرات: 13.3%.

نقلة نوعية

وأضاف العويس: «شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليونان نقلة نوعية الفترة الماضية، حيث تم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدة جهات في الإمارات واليونان، شملت مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والصحة والصناعة والتقنيات المتقدمة وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين، ومن هذه الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التنمية والاستثمارات اليونانية في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والتنمية والاستثمارات اليونانية في مجال التقييس، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في الإمارات ونظيرتها اليونانية، ومذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة البيئة والطاقة في اليونان، واتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركة «موتور أويل» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجال توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان، ومذكرة تفاهم بين مصدر للطاقة النظيفة والجمهورية اليونانية بشأن»الجزر البيئية«، ومذكرة تفاهم بين شركة «مصدر» و«موتور أويل» للتعاون في مجال إزالة الكربون من سوق الكهرباء في اليونان، ومذكرة تفاهم بشأن تجديد شراكة الاستثمار المشترك بين «مبادلة» وبنك التنمية اليوناني للاستثمار، والتي تركز على الاستثمار في عدد من القطاعات بقيمة 400 مليون يورو، ومذكرة تفاهم بشأن الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في اليونان بقيمة أربعة مليارات يورو، ومذكرة تفاهم بين شركة «مصدر» وكيوتو لإنشاء مشروع مشترك، بهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة في اليونان.

تنمية شاملة

وأكد العويس، أن هذه الأرقام تعطي مؤشراً على وجود فرص كبيرة للتنمية الشاملة بين الجانبين وأن هذا المنتدى يعد خطوة نوعية تفتح فرصة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي عبر الاستفادة من التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين وتعريف القطاع الخاص في الجانبين بهذه التوجهات لرفع مستوى التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل، متوجهاً بالشكر والتقدير للغرفة العربية اليونانية واتحاد الغرف العربية وكافة المنظمين، على جهودهم الرائدة والمتميزة في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يتناول في كل دوراته مجالات عمل وقطاعات محط اهتمام رجال الأعمال من الجانبين العربي واليوناني، وأسهمت فعالياته ومخرجاته في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين اليونان والعالم العربي.

وتناول برنامج المنتدى على مدار يومين، مجالات عمل وقطاعات محط اهتمام رجال الأعمال من الجانبين العربي واليوناني، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين المختصين من الجانبين، حيث شــمل برنامج هــذا العام لقاء العمل الثاني»اليونان ودول مجلس التعاون الخليجي«ولقاء العمل الرابـع»السفراء العرب مع رجال الأعمال اليونانيين).

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