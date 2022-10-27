بروج و«رافاغو» تعيدان معالجة المنتجات الثانوية من البولي أوليفينات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعاونت شركة بروج بي إل سي، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، مع شركة «رافاغو» الرائدة في مجال إعادة تدوير مواد البولي أوليفينات الخام، لإنتاج وتسويق حلول مستدامة لعملائها. ويسهم ذلك التعاون في تمكين بروج من تلبية احتياجات الأسواق النامية للمنتجات الثانوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الذي تواصل فيه سعيها لخفض البصمة الكربونية للتطبيقات المصنعة.

يتم الحصول على المنتجات الثانوية في كافة عمليات التصنيع، ويتركز التعاون مع شركة «رافاغو» على فرز وفلترة المنتجات الثانوية من البوليمرات، التي يتم لاحقاً إعادة معالجتها قبل إعادة تركيبها من جديد لبيعها للعملاء الذين يستخدمونها في تصنيع تطبيقات ذات قيمة مضافة.

قالت ميثاء المرعشي، النائب الأول للرئيس التنفيذي بالإنابة لإدارة الشؤون المؤسسية في بروج: تعتبر بروج شركة مسؤولة وملتزمة بتوفير حلول أكثر تنافسية واستدامة لعملائها. وبعد نجاح المرحلة الأولى من تعاوننا مع شركة «رافاغو» نقوم الآن بتقييم مسألة إضافة مواد مستهلكة تم إعادة تدويرها إلى المنتجات الثانوية التي تم إعادة معالجتها لنتمكن من زيادة وتوسيع مجموعتنا من الحلول الدائرية لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الوقت الذي نواصل فيه التشجيع على تعزيز قابلية التدوير بشكل كبير في المنتجات النهائية.

أما المرحلة المقبلة من هذا التعاون فسوف تركز على اكتشاف جدوى إضافة مواد مستهلكة تم إعادة تدويرها، والتي تعتبر بوليمرات تم إعادة تدويرها لاستخدامها من جديد في تصنيع منتجات نهائية مستدامة. إن الجمع بين المنتجات النهائية المعادة معالجتها مع المواد المستهلكة التي تم إعادة تدويرها يدعم تطوير المنتجات النهائية القابلة لإعادة التدوير بشكل كبير.

ومن خلال هذا التعاون تعزز بروج من جودة منتجاتها الثانوية وخفض بصمتها الكربونية وتشجيع عملائها على تبني عمليات تصنيعية أكثر مسؤولية. وتقوم الشركة حالياً ببيع ما تنتجه من بوليمرات المنتجات الثانوية، التي تكون على شكل بودرة أو حبيبات، إلى طرف ثالث لاستخدامها في عمليات تصنيعية أقل تطلباً.

تم استخدام المنتجات الثانوية التي تم إعادة معالجتها في «برنامج بروج لاختبارات العملاء» لتصنيع منصات التحميل البلاستيكية ذات القيمة المضافة التي يستخدمها مقدمو الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لنقل البضائع، وكذلك في تصنيع حلول التغليف المطورة الصلبة والمرنة.

تدرس بروج حالياً مع عملائها إمكانية اكتشاف تطبيقات أخرى يمكن أن يستخدموا فيها المنتجات الثانوية المعادة معالجتها.

في عام 2021، أصبحت بروج واحدة من أوائل شركات البتروكيماويات التي دخلت في قطاع إعادة التدوير الميكانيكي من خلال إبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركاء صناعيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاستكشاف مدى فعالية استخدام المواد المستهلكة المعاد تدويرها لتصنيع تطبيقات ذات قيمة مضافة.

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