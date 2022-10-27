«نكست 50» تستعرض محفظة حلول متنوعة في معرض أبوظبي للطيران 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «نكست 50»، شركة التكنولوجيا والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن مشاركتها في معرض أبوظبي للطيران 2022، الذي سيُعقد في الفترة بين 1 و3 نوفمبر 2022 في مطار البطين للطيران الخاص، حيث تستعرض الشركة أحدث تقنياتها وحلولها المصممة لتحسين كفاءة عمليات المطارات وشركات الطيران وتمكين مستقبل صناعة الطيران على مستوى المنطقة.

وقال إبراهيم المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «نكست 50»: «يشهد قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً عودة متسارعة إلى مسار النمو ولا سيّما بعد التداعيات التي فرضتها الجائحة على مدار العامين الماضيين. وبفضل ما تمتلكه من خبرات وكفاءات متخصصة في مجال الطيران، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين، تتمتع «نكست 50»، اليوم، بوضع مثالي لتقديم الدعم لقطاع الطيران في المنطقة وتمكينه خلال رحلة التحول التقني المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، والتي تتميز بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية وإيجاد حلول عملية لتحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف.

وسنواصل التزامنا بتقديم محفظة متنوعة من أحدث الحلول والتقنيات المصممة لتمكين مختلف الشركاء في قطاع الطيران في إمارة أبوظبي والمنطقة. ويشكل معرض أبوظبي للطيران منصة مثالية لتسليط الضوء على قدراتنا وإمكاناتنا ومحفظتنا الحالية والمستقبلية من الحلول والابتكارات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من البيانات وتحليلها».

وأضاف المناعي: «تدعم شراكاتنا الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تطلعات إمارة أبوظبي لتسريع ودفع عجلة التحول الرقمي والتقني، كما تعزز من مساعينا الرامية للارتقاء برحلة مسافر. ونسعى من خلال هذه العروض إلى تسليط الضوء على خبراتنا الواسعة وقدرتنا على تمكين مستقبل قطاع الطيران».

مستقبل صناعة الطيران

وإلى جانب العروض التي تقدمها الشركة في الحدث، سيشارك الرئيس التنفيذي لـ «نكست 50» إبراهيم المناعي، ونائب الرئيس لتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات مارسيلو كيكليجيان في جلسات حوارية لمناقشة توجهات ومستقبل القطاع، حيث سيشارك المناعي في جلسة حوارية بعنوان «النمو والتطور المستقبلي في مجال الطيران» في الثاني من نوفمبر، بينما سيقدم كيكليجيان رؤية الشركة حول «دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات في دعم صناعة الطيران» في اليوم الثالث من المعرض.

واختتم المناعي بالقول: «من المهم للغاية أن نتواصل مع الشركاء في صناعة الطيران لنتشارك معهم وجهات النظر والرؤى حول واقع القطاع وآفاق نموه المستقبلية، ويشكل معرض أبوظبي للطيران منبراً مثالياً لإجراء هذه الحوارات البنّاءة من خلال جمع مختلف الشركات العاملة والمشغلين تحت سقف واحد».

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