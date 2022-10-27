«شوبا العقارية» تطلق برج «إس» يضم 62 طابقاً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «شوبا العقارية»، إحدى شركات تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، البرج السكني الفاخر «إس»، وهو أبرز المشاريع السكنية للشركة، ويتميز بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، الذي يحتضن مجموعة من أبرز المعالم والصروح العمرانية على مستوى الشرق الأوسط. ويوفر البرج، بموقعه المثالي بين نخلة جميرا وشارع الشيخ زايد ومدينة دبي للإنترنت، سهولة الوصول إلى المواقع الرئيسية في دبي مثل دبي مارينا و«نادي الإمارات للغولف» وبرج العرب وغيرها.

ويجسد برج «إس» نمط البناء المتفرد لـ «شوبا العقارية» ورحلة تطورها، ويأتي نتيجة لخبرة الشركة الواسعة وإمكاناتها المتميزة في التصميم، ويتبع «نموذج التكامل العكسي» الفريد في تنفيذ المشاريع الذي تتبناه «شوبا». وسيضم البرج المكون من 62 طابقاً مساكن فخمة، إلى جانب ستة طوابق مخصصة لمواقف السيارات المغلقة والمصممة لركن السيارات الفاخرة. وتم تجهيز البرج أيضاً بخدمة الكونسيرج والأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجل سلامة وراحة السكان، كما تم تصميم البرج ليتيح لقاطنيه إطلالات خلابة على البحر من الجانب الشمالي، والمساحات الخضراء الرائعة لنادي الغولف من الجانب الجنوبي.

وقال بي إن سي مينون، رئيس ومؤسس مجموعة شركات «شوبا»: «يكتسب توفير نمط معيشة متميز أولوية ضمن رسالتنا المؤسسية في «شوبا العقارية». ويعكس برج «إس» أفضل قدرات وإمكانيات «شوبا»، مدفوعاً بشغفي بتزويد عملائنا بالأفضل. وتم تصميم المشروع السكني بكافة تفاصيله بدقة متناهية، سعياً للحفاظ على التوازن بين الجودة والفخامة وجمالية التصميم. وتتكامل هذه العناصر لتوفر تجربة معيشية غير مسبوقة لقاطني البرج وعملائنا الذين اعتادوا على أعلى معايير المعيشة الفاخرة».

ويتضمن برج «إس»، على غرار جميع مشاريع «شوبا العقارية»، أحدث التقنيات، بما فيها عدد من الخصائص الذكية، مثل الأضواء الذكية والستائر الكهربائية وغيرها من الميزات والأنظمة المتقدمة التي يمكن التحكم فيها باستخدام الهاتف الذكي. كما يتميز البرج بمصاعد عالية السرعة تسمح بالانتقال السريع إلى الشقق. وتم تجهيز جميع أنحاء هيكل المبنى بوحدات الهواء النقي المزودة بمرشحات عالية الكفاءة وفلتر للأشعة فوق البنفسجية لتحسين جودة الهواء في المبنى وضمان الرفاهية لسكانه.

بدوره، قال فرانسيس ألفرد، المدير العام لـ «شوبا العقارية»: «مع إطلاق برج «إس»، يسعدنا أن نقدم لعملائنا نمطاً جديداً من الحياة الفخمة، إلى جانب أحدث وسائل الراحة، في أحد أهم المواقع في مدينة دبي. ونهدف إلى ضمان أعلى معايير الجودة في جميع مشاريعنا، ويعكس هذا البرج المتميز جهودنا في تعزيز تجربة العملاء. وقد شهدنا في الفترة الماضية إقبالاً متزايداً على العقارات الفاخرة في السوق، ويأتي إطلاق برج «إس» في إطار سعينا لتلبية هذا الطلب المتنامي. ويشكل هذا البرج السكني الفاخر إضافة نوعية لمحفظة مشاريع «شوبا العقارية» من العقارات الفاخرة، وتهدف من خلاله إلى الارتقاء بمعايير الجودة خلال السنوات المقبلة».

كما سيضم البرج المميز مقهى فاخراً، ومنتجعاً صحياً، وساونا، وردهة، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الآلات والمعدات الرياضية، ومركزاً لرعاية الأطفال. وستضم ردهة البرج معرضاً فنياً يضم روائع وأعمال أصلية لفنانين بارزين من جميع أنحاء العالم، كما سيتاح للسكان الوصول إلى مسبح يمكن التحكم في درجة حرارته، وركن للتأمل، مما يضمن لهم أعلى مستويات الفخامة والأناقة في نمط حياة متفرد.

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