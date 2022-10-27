المقر العالمي للمشرق ينال الشهادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، اليوم عن حصول مقره الرئيسي العالمي على شهادة التصنيف الذهبي من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد» التابع للمجلس الأمريكي للمباني الخضراء، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في مجال الاستدامة وحماية بيئة.

وبموجب هذه الشهادة، أصبح المبنى الرئيسي للمشرق الآن هو المقر الرئيسي الوحيد في القطاع المالي الحاصل على هذا التصنيف المرموق في المنطقة، والذي توج حرص المشرق وسعيه الدؤوب للامتثال لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وجاء تقديراً لالتزام هذه المؤسسة المالية العريقة بالإدارة الفاعلة للنفايات ومعايير الاستدامة، وتميزها في إدارة وكفاءة استخدام الطاقة، والمياه، والابتكار، وجودة البيئة الداخلية والمواصلات.

ويعد نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد» من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، الأكثر استخداماً في العالم، إذ يقدم إطاراً مفصلاً لمفهوم المباني الخضراء الصحية ذات الكفاءة العالية، والموفرة للتكلفة، وتعد شهادة «ليد» رمزاً معترفاً به دولياً لتحقيق أعلى معايير الاستدامة والريادة. وتتميز المباني الحاصلة على هذه الشهادة بانخفاض كلفة تشغيلها، وزيادة كفاءتها، وتقليص حجم انبعاثاتها الكربونية، وتوفيرها لبيئة صحية للناس، وبالتالي تسهم على نحو كبير في معالجة تغير المناخ، وتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتكافؤ والمساواة.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «يمضي المشرق قدماً في إلهام العالم بشعاره» تحدّ اليوم«ويسعدنا أن نحتفي بهذا الإنجاز المميز، الذي يجسد هدفنا الاستراتيجي في تجاوز مسؤولياتنا كمصرف، إلى تعزيز التزامنا بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة، ونشكر جميع أعضاء فريق عملنا الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، ونشكر المجلس الأمريكي للمباني الخضراء على جهوده المبذولة لبناء مستقبل مستدام لكوكبنا من خلال تشجيع المباني الخضراء في جميع أنحاء العالم».

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