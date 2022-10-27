اقتصادية رأس الخيمة توعي 65 منشأة تجارية بحقوق المستهلك

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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باشرت إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة العمل بمبادرتها السنوية «خلك حريص»، والتي تستهدف القطاعات الحيوية في الإمارة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، تمت زيارة 65 منشأة لتوعيتهم بكلتا اللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، على أهمية الاحتفاظ بالفاتورة الشرائية بعد الشراء والتأكد من شروطها كونها الوسيلة التي تضمن حفظ حقوق كل من البائع والمستهلك إذا ما شاب السلعة المشتراة أية شائبة أو حدث خلل قد ينشأ عنه نزاع، لافتاً إلى أن عدد شكاوى المستهلكين منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر بلغت 146 شكوى من قبل المستهلكين، تصدرت حول هذين القطاعين «ورش السيارات» و«الحدادة والألمنيوم».

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