53 مليار درهم مكاسب قياسية للأسهم المحلية بدعم نتائج قوية للشركات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 53 مليار درهم بدعم توالي إعلان الشركات المدرجة عن أرباح قوية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.887 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.94 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.363 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و577.38 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فاداكس 15" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 10288.97 نقطة، فيما نما مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 2.06% ليبلغ مستوى 10296.26 نقطة، ليسجل المؤشرين بذلك أعلى مستوياتهما منذ قرابة شهرين ونصف، فيما صعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.62% ليصل إلى 3366.97 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.88 مليار درهم موزعة بواقع 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و279.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 425.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.6 ألف صفقة.

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع سهم "العالمية القابضة" بنسبة 4.15% و"أي آند" 3.67% و"ملتيبلاي" 8.24% و"طاقة" 2.95% و"فيرتيغلوب" 1.8% و"أبوظبي التجاري" 1.55% و"أبوظبي الإسلامي" 1.25% و"بروج" 0.73% و"أدنوك للتوزيع" 0.45% و"الياه سات" 0.37%.

وتصدر "ملتيبلاي" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 333 مليون درهم، تلاه "العالمية القابضة" جاذباً نحو 303.6 مليون درهم، ثم "طاقة" بسيولة زادت عن 143.8 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي مع صعود سهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.14% مع إعلان البنك نمو صافي ارباحه بنسبة 25% لتصل إلى 9.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما صعد "سوق دبي المالي" 1.4% و"دبي للاستثمار" 0.44%.

وصعدت أسهم العقار مع نمو "إعمار العقارية" بنسبة 1.64% و"تيكوم" بنسبة 0.44%، كما صعد في قطاع النقل سهم "سالك" بنسبة 2.2%، بينما ارتفع "ديوا" في قطاع المرافق بنحو 1.63%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز