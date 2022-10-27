مؤتمر «ساس إنوفيت أون تور» في دبي يدعم الابتكار ركيزة أساسية في التحوّل الرقمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت عملاقة التحليلات العالمية، «ساس»، مؤتمرها «ساس إنوفيت أون تور» «جولة الابتكار» اليوم في دبي. وأكد الحدث الذي انعقد في فندق «فور سيزنز»، أهمية الابتكار المدعوم بالتحليلات في دفع عجلة التنمية حول العالم، لا سيما في أوقات الأزمات والتغيّرات التي تطرأ على قطاعات الأعمال. وقد وجدت «ساس» في دبي محطة مهمة لجولة الابتكار التي يمثلها هذا المؤتمر، نظراً لانسجامه مع رؤية دولة الإمارات في أن تصبح محوراً رائداً للنمو المستدام والابتكار.

ومكّن المؤتمر المشاركين فيه من إلقاء نظرة مثيرة على المستقبل، فناقش التوقعات المرتفعة حول التحليلات، وعرض النجاحات التي حققها عملاء «ساس»، وتطرّق إلى الابتكار المسؤول والممارسات الأخلاقية في التعامل مع البيانات. وعرض كوكبة من المتحدثين وقادة الفكر من مختلف القطاعات آراءهم في شأن الإمكانات التي توفرها العقلية المبتكِرة والتقنيات المتقدمة لتسريع ازدهار الأعمال في الدولة.

وفي هذه المناسبة، قال براين هاريس النائب التنفيذي للرئيس وكبير مسؤولي التقنية لدى «ساس»: «إن العالم ما زال يعيش في حقبة وصفها بالفريدة»، مشيراً إلى استمرار معاناة المؤسسات والأفراد في مختلف أرجاء العالم من الاضطرابات المتصلة بالأخطار الجيوسياسية وتغير المناخ وسلاسل التوريد والتضخّم الاقتصادي. وأضاف: «نرى بالتزامن مع ذلك كله أن الاعتماد المتزايد على السحابة والتحوّل الرقمي سوف يؤدي إلى تسريع إنجازات الأعمال ونموّ أحجام البيانات بشكل يفوق ما يمكن للقدرات البشرية أن تحققه أو تستوعبه، ما يجعل المؤسسات تشعر بالارتباك والتردد في اتخاذ الخطوات التالية. وهنا يُطرح السؤال حول سُبُل توسعة قدرات الملاحظة البشرية واتخاذ القرار، والجواب عنه يكمن في أن تصبح المؤسسات بارعة في التحليلات وتعلّم الآلات والذكاء الاصطناعي؛ فهي الطريقة الوحيدة لتحظى بالمعرفة وتسهم في التنمية العالمية».

وقدّمت «ساس» للحضور نظرة سريعة على أحدث التطورات التي حققتها، مثل قدرات التكامل مع المصادر المفتوحة والبيئات السحابية والتقنيات الناشئة الأخرى. وأكدت الشركة أهمية اعتماد المؤسسات على الابتكار لزيادة الإيرادات وتطوير نماذج الأعمال، مشيرة إلى أن الحوسبة السحابية تبرُز بوصفها محركاً رئيساً لمبادرات الذكاء الاصطناعي وركيزة أساسية للتحوّل الرقمي. وتتعاون «ساس» في إطار علاقات وثيقة مع مقدمي الخدمات السحابية المحليين، بالإضافة إلى شراكتها مع مايكروسوفت، لتسريع وتيرة الابتكار داخل القطاع الحكومي.

من ناحيته، قال ميشال الغريّب، المدير التنفيذي لدى «ساس» في الإمارات: «إن دولة الإمارات أرست رؤية واضحة نحو المستقبل»، لافتاً إلى التزامها بخلق بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأضاف: «تولي الدولة النهوض بالاقتصاد الرقمي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والسلامة العامة والتميز في التعليم، اهتماماً بالغاً، لذلك نحرص في «ساس» على مواصلة جهودنا للمساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد، ويتعيّن علينا في سبيل ذلك الاستمرار في إعمال العقل الإبداعي والتحلّي بالجرأة وحب المعرفة للتمكّن من مواصلة استكشاف سبل جديدة تكفل لنا المضي بنجاح في تلبية تطلعات مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة».

يُذكر أن مؤتمر «ساس إنوفيت أون تور» يتألف من سلسلة من الفعاليات الحصرية التي تنعقد في أنحاء العالم بالحضور الشخصي، وينخرط المشاركون في هذه الفعاليات في تجربة مباشرة فريدة من نوعها تبحث في مستقبل التحليلات والذكاء الاصطناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز