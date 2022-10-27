«راكز» تزوّد عملاءها بأحدث الحلول الرقمية من خلال شراكتها مع بنك «دبليو أي أو»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية مع بنك «دبليو أي أو»، والذي يُعد أول منصة مصرفية رقمية متكاملة في المنطقة، حيث ترمي الاتفاقية إلى إتاحة مختلف الحلول المصرفية الرقمية لشركات «راكز» بكافة أحجامها دون الحاجة إلى المعاملات الورقية ومتطلبات الحد الأدنى للرصيد مع إجراءات سريعة لإتمام عمليات فتح الحسابات.

ووقع الاتفاقية كل من رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» وبراتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى بنك «دبليو أي أو»، حيث عقدت مراسم التوقيع في مركز «كومباس للأعمال» التابع لـ«راكز».

وأوضح رامي جلّاد، «يسعدنا التعاون مع بنك «دبليو أي أو»، والذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة لدى مجتمع أعمال «راكز» للاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لفتح حساباتهم المصرفية التجارية بأقل المتطلبات من أجل تنفيذ معاملاتهم المالية بكل سهولة ويسر».

وأضاف جلّاد: «نسعى دائماً لضمان أن تعمل شراكاتنا على دعم عملائنا في رحلة أعمالهم في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص والمنطقة على وجه العموم، كما نركز جهودنا على تسهيل الإجراءات للعملاء والمستثمرين لتمكينهم من تأسيس أعمالهم وممارسة أنشطتهم في «راكز» باستخدام أحدث الأدوات والخدمات الرقمية المتاحة».

ومن جهته قال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في بنك «دبليو أي أو»: «يسرّنا التعاون مع «راكز» لتعزيز استفادة عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المصرفية التي تقدمها منصة «دبليو أي أو»، وتهدف منصة بنك «دبليو أي أو بزنس»، والتي تُعد أول تطبيقاتنا للخدمات المصرفية الرقمية إلى تبسيط عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية من خلال توفير مجموعة من الخيارات والأدوات المالية المبتكرة، مثل عمليات فتح الحساب البسيطة والبطاقات الافتراضية غير المحدودة، وخدمة أسعار صرف العملات وغيرها الكثير».

وأضاف: «نهدف إلى تأسيس منظومة تعاونية للخدمات المصرفية للشركات في دولة الإمارات، ونسعى من خلال التعاون مع «راكز» إلى تحسين تجارب العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تمكينهم من تجاوز التحديات التي تواجههم وتعزيز مرونتهم في مزاولة الأعمال».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز