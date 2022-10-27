ريسبونس بلس القابضة تكشف عن حلول تقنية مبتكرة لأول مرة في «أديبك 2022»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ريسبونس بلس القابضة «ريسبونس بلس» وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومختصة في تقديم الرعاية الصحية المتنقلة وخدمات الطوارئ في منطقة الخليج، عن عرض أحدث حلول الرعاية الصحية المبتكرة الخاصة بقطاع النفط والغاز في معرض أديبك 2022.

يجسد أديبك والذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أكثر التجمعات تأثيراً في العالم لمحترفي قطاع الطاقة. سيعمل أديبك 2022 على تسريع انتقال الطاقة، وإطلاق العنان للقيمة الحقيقية لمستقبل خالٍ من الكربون، وعرض التقنيات الرائدة إضافة إلى استكشاف الاستراتيجيات والحلول القابلة للتنفيذ والتحديات والفرص التي تخلقها الديناميكيات المعقدة لسوق الطاقة العالمية.

وخلال هذا الحدث المرموق الذي يجمع خبراء الصناعة، ستكشف ريسبونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م.، شركة تابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. عن شراكتها مع Oracle Corporation UK LTD، حيث ستنفذ من خلال هذه الشراكة أحدث تقنيات برامج Oracle NetSuite لرقمنة عملياتها اليومية. Oracle NetSuite هو حل رائد لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وسيدعم بدوره هدف ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. لتحقيق التحول الرقمي الكامل بحلول عام 2023 على صعيد كافة شركاتها التابعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما سيسهم في تحقيق الأهداف التنظيمية بشكل فعال.

باعتبارها أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب ريسبونس بلس دوراً رئيسياً في تقديم خدمات الرعاية الصحية لقطاع النفط والغاز. يوفر أديبك منصة مثالية للشركة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وتحسين العلاقات التجارية واستهداف عملاء جدد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويوضح الرائد توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة أهمية المشاركة في أديبك بقوله: «تعدّ ريسبونس بلس ميديكال إحدى المنظمات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية في المواقع وتشغيل المرافق وإدارتها. تُركز خبرتنا في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي والموزعة في المناطق البرية والبحرية على حد سواء، على العمليات الطبية للمرافق وخدمات الإسعاف في حالات الطوارئ. في أديبك 2022، سوف نظهر خبرتنا من خلال محاكاة حية لمنشأتنا الطبية في الموقع. سيتمكن الحاضرون من تجربة حلول الرعاية الصحية المتنوعة الخاصة بنا بشكل مباشر، تماماً كما يعيشها مريض حالة طارئة على متن طائرة هليكوبتر».

يُعد الاستعداد للاستجابة للطوارئ الطبية أهم ما يميز ريسبونس بلس في قطاع النفط والغاز، حيث تتعاون العمليات الحرجة مع فريق مركز التحكم في العمليات. علاوة على ذلك، تدرك ريسبونس بلس أهمية الالتزام ببروتوكولات خطة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بالنفط والغاز، وقد أنشأت مركزاً داخلياً للتحكم في الحوادث (ICC) لضمان اتباعها لأفضل الممارسات الصناعية.

تقدم ريسبونس بلس مجموعة كبيرة من خدمات الدعم الطبي في المواقع، وتساعد أيضاً في إنشاء العيادات في الموقع بما يتماشى مع اللوائح الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي تقدم الحلول المبتكرة.

وفي عُمان، يتّبع الفريق نموذجاً مشابهاً وقد نجحوا في تقديم خدماتهم وخبرات القوى العاملة الطبية لنخبة من العملاء مثل أوكيو، وهي شركة طاقة عالمية متكاملة.

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