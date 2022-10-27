106 فعاليات بمركز دبي التجاري العالمي في الربع الأخير

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل مركز دبي التجاري العالمي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالزخم الكبير الذي يشهده قطاع الفعاليات خلال العام 2022، حيث يستعد المركز لاستضافة تقويم حافل بالفعاليات خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي.

ويواصل مركز دبي التجاري العالمي تعزيز إسهامات قطاع الفعاليات في اقتصاد دبي، وذلك من خلال عدد من الفعاليات الراسخة مثل معرض «جيتكس جلوبال»، والذي يواصل وضع معايير جديدة للمعارض التجارية، حيث حققت النسخة الـ 42 للمعرض نجاحاً استثنائياً تمثّل في استضافة أكثر من 5٫000 شركة من 90 دولة عارضة، وشهد المعرض إضافة 1400 جهة عارضة جديدة، كما رحّب المعرض بأكثر من 138000 زائر من 175 دولة، وحقق زيادة من خانتين في المساحة.

وتستعد أبرز المعارض الرئيسية إلى العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك من حيث التزام العارضين الدوليين والأجندات الموسعة، بما في ذلك معرض «جلفود للتصنيع»، إضافة إلى معرض «سيتي سكيب جلوبال»، ومعرض الخمسة الكبار «The Big 5» في نسخته الـ 43 في ديسمبر القادم، والذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم وأكبر الفعاليات في قطاع البناء والتشييد.

ويضم تقويم فعاليات الربع الأخير من العام الجاري 106 فعاليات. وإضافة إلى الفعاليات التي جرى تنظيمها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر، يضم الأسبوع الرابع من الشهر الحالي 9 فعاليات، بما فيها معرض «عرب لاب +» (24-26 أكتوبر)، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (25-27 أكتوبر)، ومؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن (25-27 أكتوبر)، ومعرض الشرق الأوسط الزراعي (25-26 أكتوبر)، ومعرض دبي لكمال الأجسام ومعرض دبي للحياة النشطة (28-30 أكتوبر)، ومعرض «بيوتي وورلد ميدل إيست» (31 أكتوبر - 2 نوفمبر).

فرص جديدة

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: «كان العام الحالي فرصة لإعادة توجيه بوصلة قطاع الفعاليات لمستويات ما قبل الجائحة، حيث انطلق الموسم الحالي للفعاليات بشكل إيجابي جداً مع العودة الناجحة لمعرض ومؤتمر الصحة العربي إلى موقعه المعتاد على تقويم فعاليات يناير. وواصلنا المضي قدماً مدفوعين بهذا الزخم الكبير من خلال العديد من الفعاليات خلال العام، بما في ذلك معرض «جيتكس جلوبال»، والذي انعقد مؤخراً وحقق نجاحاً منقطع النظير. وهذه الإنجازات البارزة تؤكد عودة الفعاليات الحضورية إلى سابق عهدها».

وأضاف: «يسعدنا الإعلان عن ارتفاع أعداد الزوار في جميع المجالات، ونتطلّع قدماً لبداية عام 2023 لاغتنام الفرص الجديدة من أجل مواصلة تعزيز مساهمتنا في دعم النمو والتنوّع الاقتصادي في دبي».

ويشهد قطاع التجميل عودة المعرض الأكبر في المنطقة، وهو معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، والذي ينعقد من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ويسلّط الضوء في نسخته السادسة والعشرين على تكنولوجيا التجميل. ويعود معرض «جلفود للتصنيع»، الحدث الأبرز في مجال تجهيز الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف في المنطقة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر ليسلّط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع تصنيع الأغذية، ويشهد المعرض مشاركة 1600 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، وسيجري تنظيمه بالتزامن مع 4 معارض، وهي معرض «جلف هوست»، لقطاع الضيافة، ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة «يامكس»، والنسخة الثالثة من معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، ومهرجان المأكولات المتخصصة، الذي يجمع المعرض خبراء تحضير المأكولات الفاخرة، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض 16000 زائر.

وستشهد النسخة الخامسة والأربعون من مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات تسليط الضوء على مرونة وجهوزية قطاع الرعاية الصحية العالمي، والذي سيجري تنظيمه خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر تحت شعار «دروس عالمية، إجراءات محلية: الرعاية الصحية المستدامة»، وبمشاركة أكثر من 150 متحدثاً وأكثر من 1٫000 مشارك حول العالم.

وستتجه الأنظار إلى قطاع التعليم خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، حيث ينطلق المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، والذي سيجري تنظيمه بالشراكة مع وزارة التعليم، وتعد نسخة هذا العام من المعرض الأكثر تنوعاً حتى الآن، حيث تشارك مجموعة من المتحدثين للحديث حول أهم القضايا المتعلّقة برفاهية الطلبة، والسمات القيادية، والمواهب المستقبلية، وتكنولوجيا التعليم.

وفي عام تشهد فيه دبي ارتفاعاً قياسياً في المعاملات العقارية، يقام معرض «سيتي سكيب جلوبال» خلال الفترة 21 - 23 نوفمبر لتعريف الزوار والمستثمرين بأحدث المشاريع العقارية من حول العالم. وسيعود معرض «أوتوميكانيكا دبي»، أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد البيع للسيارات في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2022. وسيركز المعرض هذا العام على التكنولوجيا الناشئة كمحور رئيس، كما سيحتضن «منطقة الابتكار».

وقبيل انتهاء العام الحالي، يتم تنظيم معرض الخمسة الكبار «The Big 5»، الحدث الأبرز في قطاع البناء والإنشاءات في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر، ويواصل المعرض مسيرة تمتد لـ 40 عاماً، مما يرسخ مكانته ويضمن استقطاب كبرى الشركات للمشاركة في 6 فعاليات متخصصة مشتركة في نفس الموقع، وهي «The Big 5 Heavy»، و«Middle East Concrete»، و«HVAC R Expo»، و«Middle East Stone»، و«Urban Design & Landscape Expo»، و«FM Expo».

وفي ما يتعلق بالفعاليات المخصصة للمستهلكين، يعود «جيتكس شوبر» الذي يحظى بشعبية كبيرة خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر، ويعد المعرض مهرجاناً للتكنولوجيا. وتتاح الفرصة لزوار المعرض للحصول على صفقات وخصومات كبيرة، كما يشهد المعرض إطلاق منتجات يومياً، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز.

الربع الأول 2023

من المتوقع أن يستمر الزخم في قطاع الفعاليات في الإمارة خلال الربع الأول 2023، حيث تم تأكيد 5 فعاليات في يناير، بما في ذلك معرض الصحة العربي، معرض الرعاية الصحية الرائد في المنطقة منذ 1975، والذي سيستضيف 3000 عارض من 70 دولة، ويتوقع أن يفوق عدد الزوار 51000، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك)، ومعرض «آي إف أكس»، ومعرض الشرق الأوسط للإضاءة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز