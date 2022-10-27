«معهد حوكمة» يستضيف خبراء دوليين بمؤتمره السنوي في نوفمبر

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات، عن قائمة من أبرز المتحدثين والخبراء الدوليين في مؤتمره السنوي لعام 2022، والذي سيعقد في 15 نوفمبر في فندق «دوسيت ثاني» بدبي مع خيار الحضور عن بعد.

وتشمل قائمة المتحدثين د. أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة «معهد حوكمة»؛ ود. مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع؛ ود. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية؛ وجورج دالاس، مدير السياسات في شبكة حوكمة الشركات الدولية ICGN؛ وستيفن ديفيد، عضو المجلس الاستشاري في «معهد حوكمة»، وغيرهم. وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة»: سيركز المؤتمر هذا العام على الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة بنطاقها الأوسع، وسيناقش السبل الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين بما يحقق النمو المستدام.

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