الضريبة عبر «ماغناتي» اعتباراً من الأحد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم إيقاف العمل بمنظومة الدرهم الإلكتروني لسداد المستحقات الضريبية للهيئة اعتباراً من الأحد المقبل. وسيتم استبدال خيار الدفع بالدرهم الإلكتروني بإتاحة الدفع من خلال خيار المدفوعات الذكية «ماغناتي» التابعة لبنك أبوظبي الأول، التي تتيح حلولاً برمجية متطورة للمدفوعات عبر الإنترنت، باستخدام الجيل الجديد من أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال لتقديم خدمة مدفوعات تتميز بالسلاسة والفاعلية لعملاء الهيئة. ويمكن من خلال «ماغناتي» سداد المستحقات الضريبية، ويمكن كذلك سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن طريق البطاقات الائتمانية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع قيام وزارة المالية بوقف التعامل بمنظومة الدرهم الإلكتروني لسداد المدفوعات الحكومية، وإتاحة سداد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة المعتمدة.

وأوضحت أن المنصة الإلكترونية لسداد الالتزامات الضريبية المتاحة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة توفر خيارات دفع متنوعة أخرى لعملائها، تتميز بأعلى مستويات الأمان والسهولة والسرعة، مشيرة إلى أنه من هذه الخيارات إتاحة الدفع باستخدام رقم (GIBAN) (جي آي بان) الذي تصدره الهيئة لكل مسجل للضريبة.

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