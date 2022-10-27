1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 371 مبايعة بقيمة 1.01 مليار درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 191.71 مليون درهم، و339 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 820.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، تلتها الحبية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين.

وجاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت الحبية السادسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 155 مليوناً.

وسجلت الرهونات 164.26 مليون درهم، منها 29 رهن أراضٍ بقيمة 74.92 مليون درهم، و49 رهن فلل وشقق بقيمة 89.34 مليونا، أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 34 مليون درهم، وأخرى في منطقة العوير الأولى بقيمة 18 مليون درهم. وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 57.07 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 45 مليوناً.

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