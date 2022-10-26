«ميد»: انتعاش قوي في مشروعات البنى التحتية والنقل في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت مجلة «ميد» البريطانية أن تشهد المشروعات الإنشائية الجديدة، خاصة مشروعات البنى التحتية والنقل في دبي، انتعاشاً قوياً، خلال الفترة المتبقية من 2022 وطوال 2023، على خلفية ميزانية دبي لعام 2022-2024، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطلع العام الجاري.

وأصدرت «ميد» أمس تقريرها السنوي «آفاق الأعمال»، الذي ترصد فيه توقعاتها للأعمال التجارية في مختلف دول ومدن منطقة الشرق الأوسط.

وتطرّق التقرير إلى دبي، فذكر أن أبرز الآفاق المتوقعة هي تعافي قطاع الإنشاءات بقوة خلال الفترة المقبلة من واقع قراءتها ميزانية حكومة دبي، حيث تبين بوضوح اهتمام الميزانية بقطاع الإنشاءات، حيث رصدت مبلغاً ضخماً للمشروعات الإنشائية، وهو 5.2 مليارات درهم.

وأضاف التقرير أن الميزانية اهتمت أيضاً بمشروعات البنية التحتية، وبصفة خاصة قطاع النقل، حيث رصدت للمشروعات المتعلقة بالنقل 24 % من قيمتها.

وتابع التقرير أن من أبرز معالم الفترة المقبلة في اقتصاد دبي انخراط القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي على نحو أكبر وأشد كثافة وأعمق تأثيراً، وهو ما يتبين من واقع ميزانية حكومة دبي أيضاً، حيث نصت صراحة على تأكيد الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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