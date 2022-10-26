«نخيل لإدارة المجتمعات» تحصد جائزتين في «قمّة وجوائز إسعاد العملاء» لعام 2022

المصدر: دبي - وام

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حصدت «نخيل لإدارة المجتمعات» ذراع شركة «نخيل» المطور العقاري الرائد عالمياً في دبي، جائزتين في قمّة جوائز إسعاد العملاء (CHSA)، ليشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى ما حققته مؤخراً من نجاح ضمن حفل جوائز البيئة الذكية المشيدة 2022 (SBEA) والذي استضافته إمارة دبي مطلع الشهر الجاري.

كما حصلت «نخيل لإدارة المجتمعات» على جائزتين تقديراً لجهودها الحثيثة في تعزيز سعادة العملاء، وهما، جائزة «أسعد مجتمع سكني للعام» عن مشروعها السكني مجتمع «مساكن الفرجان»، إلى جانب جائزة «أفضل توظيف لمواقع التواصل الرقمي والاجتماعي لتعزيز إسعاد المتعاملين».

وأكد فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة «نخيل»، الحرص على الالتزام بتركيز الاهتمام على المجتمعات السكنية وإيلاء الأولوية القصوى للعملاء من خلال تطوير الخدمات من خلال تفعيل منظومة الوسائل التقنية الحديثة.

وتسعى قمّة جوائز إسعاد العملاء (CHSA)، المكونة من 23 فئة متنوعة تنضوي تحت ثلاث تصنيفات، إلى تكريم الشركات العاملة في دول الخليج لقاء تميّزها في تجسيد تطلعات العملاء والارتقاء بمستوى سعادتهم حيث يتم تقييم المرشحين بناءً على عدة معايير مثل الاستراتيجية والمقاييس المعتمدة فيها وطرق تطبيقها بهدف تعزيز سعادة العملاء، والأنظمة ومدى فعالية الخطط واستدامة المشاريع ومرونتها.

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