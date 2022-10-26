2.7 مليار درهم تصرفات عجمان العقارية خلال الربع الثالث

المصدر: عجمان - البيان

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أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن التصرفات العقارية في عجمان بلغت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2.7 مليار درهم من إجمالي 2397 تصرفاً عقارياً، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 1.6 مليار درهم، حيث شهدت منطقة «الراشدية 1» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 107 ملايين درهم.

وقال المهيري إن القطاع العقاري في عجمان يشهد منذ مطلع العام 2022 نشاطاً متزايداً وإقبالاً ملحوظاً نظراً لتنوع فرص الاستثمار وبفضل الحوافز والمزايا القوية التي توفرها الإمارة للمستثمرين لاسيما سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة الخدمات الحكومية التي لعبت دوراً رئيساً في تعزيز جودة بيئة الاستثمار وساهمت بشكل فعال ومباشر في رفع معدلات الرضا لدى جميع الفئات المعنية في القطاع العقاري.

وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن «التلة 2» شهدت تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 83.2 مليون درهم، كما حلّ القطاع «الشرقي» على رأس قائمة القطاعات الأكثر تداولاً متقدماً على القطاعين «الجنوبي» و«مصفوت».

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