13 مليار درهم قيمة مشاريع «ميرال» قيد الإنشاء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلنت «ميرال» مطور الوجهات في أبوظبي، أمس، تنفيذ مجموعة من المشاريع قيد الإنشاء بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم في أبوظبي، وأكدت الشركة أنها سوف تعلن عن 3 مشاريع جديدة قريباً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لإعلان هوية مؤسسة وشعار «ميرال» الجديد وانطلاق حملاتها الترويجية لتعزيز مكانتها في مجال الاستجمام والترفيه والسياحة في المنطقة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال، في تصريح بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة : «تلتزم ميرال بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد عبر مشاريعها التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في قطاع السياحة، كما تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية في عقدها الجديد من خلال توفير واجهات مميزة ومتكاملة، ما يعكس التزامها بالارتقاء بقطاع السياحة في أبوظبي ودعم نموه».

الشعار الجديد

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، في تصريحات للصحافيين، إنه تم الكشف عن الشعار الجديد خلال فعالية داخلية شملت محاكاة للحملة الجديدة ضمن عالم الميتافيرس، إضافة إلى الكشف عن الهوية الجديدة لشركات ميرال، مع التركيز على قيم التطور والالتزام والبهجة. وأوضح أن الشركة تنفذ مجموعة من المشاريع قيد الإنشاء بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم في أبوظبي، وخصوصاً في جزيرتي ياس والسعديات.

وأوضح أن ميرال تقوم بتصميم وبناء وتطوير وتشغيل وإدارة مجموعة من الوجهات والتجارب الغامرة التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتشجيع السياحة وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشركة وفرت 3 آلاف فرصة عمل في قطاع الترفيه والسياحة. وأضاف الزعابي لـ «البيان»، أنه تم الإعلان عن أسماء 3 شركات تابعة لمجموعة «ميرال» تحت مظلة الشعار الجديد وهي: «ميرال دستينيشنز»، و«ميرال إكسبيرينسز»، بالإضافة إلى شركة «ياس لإدارة الأصول».

وأكد أن «ميرال» سوف تواصل تطوير وإنجاز المزيد من المشاريع الضخمة، مثل «سي وورلد أبوظبي»، الجيل الجديد من المدن الترفيهية للأحياء البحرية المقرر افتتاحه عام 2023 في جزيرة ياس، إضافة إلى «تيم لاب فينومينا أبوظبي» و«متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي»، حيث بدأت المجموعة العمل بهما في جزيرة السعديات.

الترفيه والسياحة

وقالت تغريد السعيد المدير التنفيذي لإدارة التسويق في مجموعة «ميرال» لـ «البيان»، إن الشعار الجديد يعكس رؤية لتطوير قطاع الترفيه والسياحة في العاصمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لأبوظبي، وأوضحت أن الشركة استلهمت شعارها الجديد من مفهومي الارتباط والإثراء، حيث تعمل مع موظفيها وشركائها لتحقيق هدف واحد يتمثل في ضمان ارتباط الناس. وأشارت إلى أن الخطوط الثلاثة في الشعار الجديد تمثل ركائز «ميرال» الأساسية الثلاث، وهي الفرد والتزام وشغف موظفي ميرال بتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية وتجارب مميزة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود ميرال في مساندة وتطوير موظفيها.

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