«آي إف إس» تعرض حلولاً لتعزيز قيمة الأعمال بقطاع الطاقة خلال «أديبك»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت آي إف إس IFS، الشركة العالمية للبرمجيات المؤسسية السحابية، مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2022 «أديبك»، حيث تستعرض خلاله أحدث ابتكاراتها، وتسلط الضوء على دورها في مساعدة شركات الطاقة على تحسين أصولها وتعزيز تحكمها في المشاريع حول العالم بينما تتوسع في قطاعات جديدة ومتنوعة.

وقال محمود خان، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى آي إف إس: «يمكن للمؤسسات تحقيق التميز التشغيلي من خلال استخدام التكنولوجيا لدعم وإثراء عملية صنع القرارات. وتدعم برمجيات آي إف إس كافة تلك العمليات المهمة للأعمال، التي تسمح للمؤسسات العاملة في مجال الطاقة بتحويل عملياتها رقمياً عبر مختلف الأصول من أجل تحقيق قيمة الأعمال في ظل نمو الأسواق وتطورها، ويمثل أديبك فرصة مثالية لنا لاستعراض قدراتنا في هذا القطاع الحيوي».

وتقدم آي إف إس الدعم للعديد من العملاء، مثل بي دبليو أنيرجي وبور دريلينغ وإس بي إم أوف شور وإيه آر أو دريلينغ وكودياك غاز سيرفسز، والعديد من العملاء الآخرين في قطاع النفط والغاز حول العالم بهدف تسريع التحول الرقمي واستدامة النمو. وتدعم تلك الحلول العمليات المهمة للأعمال، بما فيها إدارة الأصول المؤسسية والصيانة وإرسال البيانات وإدارة سلسلة القيمة وإدارة رأس المال البشري والجوانب المالية وإدارة الوثائق وغيرها بشكل يسهّل عمليات العمل ويحقق مزيداً من الكفاءة والأرباح للمشروع، كما تساعد حلول IFS Cloud في تحسين جميع الجوانب الوظيفية لعمليات الأعمال وتدعم حصول العملاء على رؤية شاملة لجميع الأصول لتعزز تفاعلهم وتتيح توفير الخدمات الذاتية لهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي والجدولة.

وأجرت آي إف إس مؤخراً دراسة شملت أكثر من 600 مسؤول من صانعي القرارات في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية ودول شمال أوروبا والشرق الأوسط واليابان وأستراليا وفرنسا، حيث أظهرت النتائج وجود طلب كبير على التقنيات الجديدة والمبتكرة في قطاع الطاقة، ومن أبرز نتائج الدراسة البحثية رغبة الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمرافق باستخدام النظم والبرمجيات المؤسسية التي تمكنها من تحقيق قدر أكبر من التكامل والتعاون في مختلف جوانب عملها، مثل برمجيات إدارة الأصول المؤسسية وتخطيط الموارد المؤسسية وإدارة طواقم العمل المتنقلة. كما قال المشاركون في الدراسة من قطاعات الطاقة والنفط والغاز، إن التقنيات الجديدة والمبتكرة تؤدي دوراً مهماً في استراتيجياتهم للتحول الرقمي، فيما قال حوالي ثلاثة أرباع المشاركين من قطاع الطاقة والنفط والغاز (74 % منهم) إن تقنيات الواقع المعزز مهمة لاستراتيجية التحول الرقمي، مقارنة مع 62 % من العاملين في قطاع المرافق.

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