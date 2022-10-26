200 علامة تجارية بمعرض التخييم والمغامرات في إكسبو الذيد

المصدر: الشارقة -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد مركز إكسبو الذيد اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات 2022، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة في الفترة الممتدة بين 26 و30 أكتوبر الجاري.

وافتتح فعاليات المعرض الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وخالد بن جاسم سيف المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وجمال محمد بن هويدن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية في مدينة الذيد، وتجول الحضور في أروقة المعرض، واطلعوا على أجنحته ومنصات الجهات المشاركة، واستمعوا لشرح من العارضين حول أبرز المنتجات والمعروضات التي أطلقوها خلال المعرض، كما تعرفوا إلى أحدث منتجات التخييم، ومستلزمات الرحلات البرية والبحرية، ومعدات ولوازم الصيد.

واستقطبت النسخة الرابعة من المعرض، مشاركة محلية وعالمية واسعة من 45 عارضاً يقدمون لعشاق التخييم والرحلات البرية والبحرية أكثر من 200 علامة تجارية و 10 آلاف منتج تتنوع بين أحدث تجهيزات التخييم ومعدات ومنتجات الرحلات والرياضات الخارجية والصيد، كما يتيح الفرصة للزوار للتعرف على آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية والاستمتاع بالعروض الحية والمسابقات المثيرة والمفاجآت الموجهة للشباب والعائلات.

نقلة نوعية

وأكد جمال محمد بن هويدن، أن نجاح معرض التخييم والمغامرات على مدار دوراته الثلاث السابقة واستمراريته، هو امتداد حتمي لما تشهده المنطقة الوسطى في الشارقة من تطور ملحوظ ونقلة نوعية شملت مجالات الحياة كافة، وحظيت بطفرات تنموية كبيرة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر مجموعة من الإنجازات النوعية والمشاريع وفق أعلى المعايير والمقاييس النموذجية، التي تتكامل مع الازدهار الذي تشهده إمارة الشارقة ككل، مشيراً إلى أن حرص الغرفة على دعم المعرض يأتي تماشياً مع هذا المشهد لاسيما وأنه يعد من مبادرات الغرفة الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة الوسطى عبر دعم صناعة المعارض والمؤتمرات والأحداث المتخصصة فيها، إلى جانب استقطاب الشباب الإماراتيين ورواد الأعمال للدخول في مجال صناعة مستلزمات الرحلات والتخييم التي تشهد رواجاً بين سكان وزوار دولة الإمارات، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز قطاع السياحة الذي تجاوزت إيراداته على مستوى الدولة 19 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022.

سياحة صحراوية

من جانبه أشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن المعرض يعد إحدى الفعاليات التي تسهم بشكل كبير في دعم ما يعرف بالسياحة الصحراوية لاسيما وأن إمارة الشارقة تحتضن مشاريع سياحية تعد الأضخم والأكثر تميزاً على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أهمية تنظيم المعرض مع حلول فصل الشتاء الذي تزدهر به هذه السياحة وتجتذب الشارقة إلى صحاريها وجبالها وشواطئها الزوار والسياح لعيش تجارب متنوعة ومشوقة وسط الأماكن الطبيعية الخلابة والتضاريس المتنوعة، مشيراً إلى أن معرض التخييم والمغامرات غدى منصة مثالية لتلبية متطلبات واحتياجات العاملين في هذه السياحة، ومؤكداً أن الدورة الحالية تشهد العديد من المنتجات والابتكارات والفعاليات الجديدة التي تُلبي طموحات العارضين والزوار المهتمين بقطاعات أحد أهم معارض التخييم والمغامرات على مستوى المنطقة.

تفاعلية وترفيهية

ويوفر المعرض الذي يقام على مساحة 2000 متر مربع داخلياً وخارجياً عدداً من الخدمات التي تستهوي الشباب الإماراتي والخليجي الذي عُرف عنه عشقه لكل ماهو جديد في عالم الرحلات البرية والمغامرات المائية والجوية والبرية، حيث يقدم على مدار خمسة أيام عدة جوانب تفاعلية وترفيهية تتمثل في إتاحة الفرصة للزوار للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد والرياضات الصحراوية، فضلاً عن شركات أجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات، كما خصص المعرض مساحة لمحبي المقتنيات التراثية الملازمة للرحلات.

ويعتبر معرض «التخييم والمغامرات» الحدث الأول من نوعه وتجربة فريدة في المنطقة، ويشهد سنوياً إقبالاً واسعاً من الزوار، ومشاركة من مكاتب وشركات تنظيم رحلات السفاري والتخييم في الإمارات للاطلاع على أفضل وأحدث منتجات ومستلزمات الرحلات والتخييم، ويفتتح أبوابه للزوار مجاناً يومياً من الساعة الثانية ظهراً حتى العاشرة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الثالثة عصراً حتى الـ11 ليلاً، مع توفر مساحات واسعة لركن المركبات مجاناً للزوار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز