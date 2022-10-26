37 شركة فرنسية تعرض الجيل القادم من حلول الطاقة في «أديبك» 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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تسجل 37 شركة فرنسية من قطاعات النفط والغاز، البتروكيماويات ومصادر الطاقة المتجددة حضورها في أبوظبي في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الحدث الأكبر والأكثر نفوذاً في قطاع الطاقة في المنطقة. نسخة هذا العام، التي تقام قبل عام عن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ (كوب 28)، ستركز على تأمين أنظمة طاقة نظيفة بتكلفة معقولة من خلال مؤتمر استراتيجي جديد حول إنشاء استراتيجيات تسهم في تحقيق الحياد الكربوني من أجل مستقبل مستدام.

هذا، وستشهد نسخة 2022 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) حضوراً واسعاً من صناع السياسات حول العالم، وقادة قطاع الطاقة والمتخصصين في هذا القطاع لتبادل الرؤى حول اتجاهات الطاقة الرئيسية وتعزيز طموحات الصناعة فيما يتعلق بتغير المناخ، الانتقال الطاقي وأنظمة الطاقة الصفرية الصافية.

بتنظيم وإدارة من الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» سيقام الجناح الفرنسي المشارك في الدورة الحالية من «أديبك» بالشراكة مع توتال إنرجيز وإيفولين، وبرعاية من تروفاي آند كوفين، فالسيم وتيراكوتا وسيسلط الضوء على قطاع الطاقة الفرنسي الاستشرافي الذي سيقدم حلولاً منخفضة الكربون وتقنيات متقدمة لضمان أمن الطاقة واستدامتها على مستوى العالم.

وقال أكسيل بارو، المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: «إن التحول المستمر في مجال الطاقة الذي يحدث في الشرق الأوسط يمنح الشركات الفرنسية زخماً لعرض ابتكاراتها وتقنياتها المتطورة لمواصلة تطوير الشراكات وتحويل فرص الاستثمار للمساعدة في إزالة الكربون من العمليات والاجتماع مع مزودي الطاقة المحليين لتلبية نمو الطلب العالمي على الطاقة من خلال بدائل الوقود منخفضة الكربون».

في الواقع، فإن شركات الطاقة الفرنسية تبحث عن المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة للتكيف مع حقائق السوق المتغيرة وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة. فعلى سبيل المثال، تتعاون شركة «إليكتريسيتي دو فرانس» للطاقة المتجددة مع شركات «مصدر» و«طاقة» الإماراتيتين و«جينكو باور» الصينية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاوات في منطقة الظفرة في أبوظبي. كما تتعاون شركة «إنجي» مع شركة «مصدر» وشركة «فيرتيغلوب» للأسمدة في إنجاز أول مشروع يقام في الشرق الأوسط للهيدروجين الأخضر والأمونيا بقدرة 200 ميجاوات، والذي سيتم بناؤه في المجمع الصناعي في الرويس في إمارة أبوظبي، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025. كما تتطلع شركة «إنجي» أيضاً إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان.

وسيشهد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022 هذا العام مشاركة الكثير من العارضين بما في ذلك 12 من الوافدين الجدد لتزويد قادة الصناعة بحلول متقدمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحسين تكاليف أنظمة الطاقة النظيفة: فوكانك، سيرسيل، 2 بي فيرست كونسولتينغ، بوراكو ساس، كريوستار، فوجي إلكتريك، جونسون سكرينز، بيمفلو، بومب بولار، سكسينس غروب، اس كا أف، سبير بارتس 3 دي، تكنوجينيا، أتش - إكسبيرتايز سيرفيسز... وستتراوح الحلول المعروضة ما بين تحسين العملية الصناعية إلى تحليل الغاز، والرقمنة في مجال الطاقة، وتقنيات المياه العميقة، وحلول الصيانة، وعمليات الإثبات المستقبلية... على سبيل المثال لا الحصر.

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