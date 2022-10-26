20 شركة فلسطينية ناشئة تلتقي في دبي عبر «المؤتمر الدولي للريادة - فلسطين»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للريادة - فلسطين (ICEP 4.0)، التي ستستضيفها إمارة دبي في يومي 1 و2 نوفمبر 2022 تحت شعار «فلسطين المبتكرة.. طاقات بشرية وآفاق واعدة»، مشاركة 20 من أبرز رواد الأعمال والشركات الفلسطينية الناشئة والواعدة. وسيستضيف كل من «متحف المستقبل» و«فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي هذا المؤتمر، الذي يحظى بدعم «مؤسسة دبي للمستقبل» وبشراكة استراتيجية مع «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي.

وبهذه المناسبة، أفاد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك: بأن يتمكن رواد الأعمال الفلسطينيين المشاركين في المؤتمر الدولي للريادة – فلسطين ICEP 4.0 من تجاوز التحديات المختلفة والمضي قدماً في ابتكار منصات يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي ملموس وإيجابي على مجتمعاتهم والمنطقة من حولهم، حيث إن تواجدهم في هذا المؤتمر (ICEP 4.0) وفي نسخته الرابعة يعتبر إنجازاً استثنائياً يتضمن العديد من القصص الملهمة. في حين سيتم تسليط الضوء على الشركات الناشئة الواعدة عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التأمين والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، معبراً عن أمله بأن يسهم الرياديون الفلسطينيون في إبراز الإمكانات الحقيقية لمنظومة ريادة الأعمال الفلسطينية وتنوعها وتكون خطوة نحو نمو مسيرة ريادة الأعمال. وحث العقاد رواد الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم مسيرة نمو هذه الشركات عبر فرص الشراكة المتاحة».

بدوره، قال حبيب حزان، الشريك الإداري لصندوق ابتكار: «نتطلع عبر تنظيم المؤتمر الدولي للريادة - فلسطين ICEP 4.0 إلى تسليط الضوء على أبرز الشركات الناشئة ورواد الأعمال في فلسطين ممن يمتلكون جاهزية استثنائية وقدرة على إحداث نقلة نوعية والتوسع نحو آفاق عالمية غير مسبوقة. ونحن على ثقة بقدرة هذه الشركات الناشئة الواعدة على امتلاك زخم قوي في دبي كأرض صلبة لمنظومة الريادة في المنطقة العربية ولعب دور محوري في دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، نظراً لامتلاكها نماذج عمل قابلة للتطوير وسجلاً حافلاً بالنجاح في الأسواق الإقليمية».

أما قائمة الشركات الناشئة المشاركة في المؤتمر الدولي للريادة - فلسطين ICEP 4.0 فتشمل:

• فاترين (Vatrin): تهدف المنصة المخصصة للتجارة الإلكترونية والقائمة على نظام البرمجيات كخدمة (SaaS)، إلى تزويد مالكي الشركات الصغيرة من ذوي الدراية التقنية البسيطة، بطرق ميسرة وسلسلة لإنشاء موقع إلكتروني بسيط لإدارة وتتبع طلبات الشراء والمدفوعات إلكترونياً.

• غيمي فاي (Gamify): منصة مكرسة لتنمية أعمال البيع بالتجزئة عبر مساعدة العلامات التجارية التي توفر خدمات التجزئة عبر الإنترنت في تحسين تجارب عملائها من خلال برامج الولاء والألعاب والتجارب المخصصة، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على حجم المبيعات والإيرادات.

• توازن (Tawazon): منصة فاعلة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية تركز على الصحة النفسية للأفراد والأسر.

• ماش فايزر (Mashvisor): يعتمد المستثمرون العقاريون على تقنية Mashvisor لتحليل البيانات والحصول على رؤى معمقة حول استثماراتهم.

• الجبرا إنتيليجنس (Algebra Intelligence): من خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، أدخلت «الجبرا إنتيليجنس» التقنيات الذكية في التنمية المستدامة.

• زينة (Xina AI): تهدف المنصة لمعالجة النقص الشديد في المساعدات الصوتيات العربيات القادرات على استيعاب اللهجات المختلفة المنطوقة في الشرق الأوسط.

• جو ميك (GoMake): خوارزمية ذكية توفر للمصنعين خطة فعالة من حيث التكلفة تتضمن الاستفادة القصوى من المواد الخام والآلات، وتتيح إمكانية تخصيص عمليات لكل منتج وفقاً للجداول الزمنية والصفات والأسعار المناسبة، مما يؤدي إلى زيادة معدل الإنتاجية، وتسريع وتيرة تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية عبر مراحل الإنتاج، وتحقيق زيادة في الإيرادات تصل إلى 200٪.

• أمهات 360 (360Moms): منصة مخصصة لتكنولوجيا الرعاية الصحية تلبي احتياجات 65 مليون أم شابة في المنطقة العربية من خلال أداة رقمية شخصية تُعنى بالاهتمامات والتحديات الصحية اليومية للأمهات.

• سفرة (Safra): شركة تكنولوجيا تربط شركات السفر ببعضها البعض من خلال منصتها المتطورة، وتقدم مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدة تلك الشركات على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها.

• جيل كود (Jeelcode): شركة مختصة في تكنولوجيا التعليم مخصصة لتعليم الأطفال برمجة الحاسوب وتعزيز جاهزية أجيال المستقبل لوظائف الغد.

• نافيا تاكس (Naviatx): منصة مخصصة في مجال تكنولوجيا التأمين والتنقل الذكي تهدف لمكافحة حوادث السيارات التي تعتبر المسبب الرئيسي للوفيات حول العالم. يحول تطبيق Maslak من «نافيا تاكس» سلوكيات القيادة إلى درجات يتم استخدامها بعد ذلك لمكافأة السائقين الحريصين على القيادة بأمان.

• جوبي فاي جيه إل أو (JobifyGLO): شركة تكنولوجية ناشئة قائمة على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز جهود الأتمتة باستخدام مجموعات بيانات صغيرة.

• أوبن سكرين بلاي (Open Screenplay): منصة مخصصة في مجالات كتابة السيناريو والترفيه وتكنولوجيا التعليم، وتوفر متجراً إلكترونياً يربط المبدعين بشركات الإنتاج، وتستهدف كتاب السيناريو الطموحين من جهة والشركات الترفيهية والمؤسسات التعليمية من جهة أخرى.

• موديستا (Modesta): تهدف موديستا لأن تصبح منصة التجارة الإلكترونية الرائدة للأزياء المخصصة للمحجبات من خلال توفير تشكيلات مميزة من مختلف التجار والعلامات التجارية، ما يوفر للسيدات تجارب تسوق سهلة وممتعة.

• كنز (Kenz): منصة تجارة إلكترونية متعددة العلامات التجارية لبيع الملابس النسائية تهدف إلى تمكين النساء بمنحهن المزيد من الثقة والتألق أثناء التسوق.

• نبيه (Nabeeh): منصة تعتمد على التكنولوجيا، تدعم خدمات صيانة وتجديد المنازل من خلال شبكة موثوقة من مزودي الخدمات.

• تضامن (Tadamon): تزاول «تضامن» أعمالها في القطاعين الإنساني والمنظمات غير الحكومية، وتعمل على تقييم الحالات الإنسانية ومن ثم إطلاق حملات لمساندتها عبر منصة إلكترونية واحدة، ما يتيح للمتبرعين سهولة أكبر في توفير الدعم.

• إي آر بي ماكس (ERPMax): شركة تقنية تستهدف أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى أتمتة عملياتهم التجارية والارتقاء بجودتها.

• أوليفري (Olivery): منصة قائمة على مفهوم البرمجيات كخدمة تهدف إلى تمكين شركات التجارة الإلكترونية من إدارة احتياجات تسليم الطلبات والخدمات اللوجستية عبر نموذج يعتمد على الاشتراك يمكن الوصول إليه بسهولة وبتكلفة معقولة.

• سايميتريكس (Cymetricx): شركة للأمن السيبراني تستهدف المؤسسات التي تبحث عن رؤية أفضل عبر مجموعة واسعة من المجالات والتخصصات الأمنية.

• بوكليت (Booklet): شركة تكنولوجيا مالية توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية قدرات الفوترة الإلكترونية بما يتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.

• فلير (Flare): شركة تكنولوجيا إعلانات متخصصة في البث المباشر والألعاب تستهدف محترفي البث المباشر ومنصات البث.

يذكر أن المؤتمر الدولي للريادة - فلسطين ICEP يعتبر منصة الحوار الأبرز والأكثر أهمية المتخصصة بتنمية المشاريع الناشئة والابتكار والحلول التكنولوجية في فلسطين. وستشهد النسخة الرابعة من المؤتمر مشاركة رواد أعمال فلسطينيين وممثلين إقليميين عن حاضنات الأعمال ومسرعات التكنولوجيا المالية وصناديق التمويل، بالإضافة إلى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء فلسطين ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويقام هذا الحدث السنوي بالتعاون مع مراكز «جلوبال شيبرز» Global Shapers Hubs في فلسطين - أحد مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالشراكة مع وزارة الريادة والتمكين، ومجموعة بنك فلسطين، وشركة اتحاد المقاولين (CCC)، ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج تطوير القطاع الخاص المبتكر (IPSD) الممول من قبل البنك الدولي، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، ومؤسسة «هوبرت بوردا ميديا» Hubert Burda Media في ألمانيا. وسيتم تنظيم الحدث تحت رعاية اتحاد الهندسة الإنشائية (UNEC)، وشركة «ريتش القابضة» Reach Holding في دولة الإمارات العربية المتحدة، وLevari Law Firm، وشركة «كول نت» CoolNet في فلسطين.

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