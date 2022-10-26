300 مليون يورو صادرات الأغذية الإيطالية إلى الإمارات

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أكد أميديو سكاربا، مدير وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات أن حجم صادرات الأغذية الإيطالية إلى الإمارات بلغ نحو 300 مليون يورو بنهاية 2021، من إجمالي قيمة صادرات الأغذية الزراعية العالمي البالغ حجمه نحو 52 مليار يورو عن نفس العام.

وقال سكاربا إن صادرات إيطاليا الغذائية سجلت رقماً قياسياً جديداً إلى الإمارات خلال العام الماضي وأن المؤشرات تؤكد أن العام 2022 سيكون قياسياً كذلك، حيث حقق النصف الأول نمواً في التصدير إلى الإمارات بنسبة 52,5 % أي أكثر من الضعف مقارنة ببقية العالم التي بلغت 21 %.

وتأتي إيطاليا ضمن أكبر 10 دول في إجمالي التجارة الخارجية مع الإمارات خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 7.4 مليارات درهم، ليعكس ذلك عمق العلاقات الثنائية وحجم التعاون بين البلدين وفيما يتعلق بالمعكرونة، أفاد أسكاربا بأن إيطاليا تصدر ما يقرب من 3 مليارات يورو حول العالم.

واحتفلت إيطاليا التي تُنتج أكثر من 3.5 ملايين طن من المعكرونة سنوياً، في دبي مؤخراً بالنسخة 24 ليوم المعكرونة العالمي بالتوازي مع مدن: طوكيو ولندن وبرلين ونيويورك وباريس ودبي.

وشهد الاحتفال حضور عدد من كبار صناعة الأغذية والمشروبات والإعلاميين في الإمارات، بخمس وصفات مبتكرة للمعكرونة، قام بتحضيرها الشيف لوكا كاربيني، كما تم اطلاعهم على أحدث المستجدات في عالم المعكرونة، أثناء الفعالية التي نظمتها وكالة التجارة الإيطالية «ITA»، بالتعاون مع يونيون إيتاليانا للأغذية.

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