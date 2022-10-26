المكاتب العائلية الإماراتية تكثف جهودها لمكافحة التغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهدت المكاتب العائلية في دولة الإمارات بتكثيف جهودها لمكافحة التغير المناخي مع شروعها في رحلة جديدة لبناء الثروات، وذلك خلال القمة العالمية للاستثمار في المكاتب العائلية، التي عقدت الأسبوع الماضي في دبي بدورتها الـ20، وبالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيسها.

استقطبت الفعالية المكاتب العائلية والشيوخ وأفراد العائلة المالكة والمستثمرين وقادة ورجال الأعمال تحت شعار «التعاون بهدف الاستثمار وبناء مستقبل أفضل». وقد جمعت القمم السابقة أحجاماً كبيرة من الاستثمارات للشركات الناشئة العالمية الرائدة ورواد الأعمال والصناديق الاستثمارية والمساعي الخيرية، إذ تجاوزت قمة دبي الأخيرة كل التوقعات.

وتعليقاً على الحدث، قال السير أنتوني ريتوسا، رئيس مجلس إدارة مكتب عائلة ريتوسا: «لقد شهدنا الكثير من التطورات منذ انعقاد قمتنا الافتتاحية في دبي خلال عام 2016، من مناقشات حول العملات الرقمية المبكرة في قمة ميامي عام 2017، إلى الزيارة التاريخية إلى دبي من قبل وفد من إسرائيل، والمناسبة الكبرى لمعرض إكسبو 2020 دبي، كانت السنوات القليلة الماضية بمثابة إعصار من التطورات الملهمة».

ومن جهته قال نيكولاس ساروت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ADMCS الفرنسية لإدارة الحاويات: «أود أن أتوجه بالشكر العميق إلى السير أنتوني ريتوسا، الرجل العظيم الذي يساعد الكثير من المشاريع والرجال والنساء على القيام بأعمال تجارية معاً من أجل عالم أفضل. وقد أتاحت لنا قمة ريتوسا العالمية للاستثمار في المكاتب العائلية الوصول إلى مستثمرين جدد رفيعي المستوى وجمع رأس المال».

وركزت مناقشات القمة على التكنولوجيا، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والتعليم، والعمل الخيري، والأصول الرقمية والبلوك تشين والعملات المشفرة، والطاقة، والمياه، وخصوصية البيانات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وتغير المناخ، والاستدامة، والعقارات، والضيافة، ووسائل الإعلام، وغيرها.

الإمارات تزدهر

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات نمواً كبيراً على الرغم من مخاوف التضخم والركود في أماكن أخرى من العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإيرادات الحكومية القياسية التي يتم إنفاقها في المجالات ذات الأولوية، والتي تدعم الرعاية الاجتماعية. وتدعم السياسات والمبادرات الحكومية القوية في المنطقة بيئة الأعمال والاستثمار، وتشير إلى حقيقة أن كل شيء ممكن في دولة الإمارات. وتمثل الدولة مركزاً تجارياً يضم العديد من الاقتصادات والقطاعات سريعة النمو، مثل التصنيع والطيران والتكنولوجيا الصحية والطاقة الشمسية والعقارات والضيافة.

التغير المناخي

وتتمتع المكاتب العائلية بحس قوي بالمسؤولية عندما يتعلق الأمر بمعالجة تغير المناخ دعماً للأجيال القادمة، خاصة مع خوضنا مرحلة محورية يشكل فيها تغير المناخ تهديداً وجودياً. اتفق المتحدثون على أنه بشكل عام هناك فهم واسع لما يجب القيام به، ونحتاج إلى اتخاذ الإجراءات بشكل سريع لإنقاذ كوكبنا. على سبيل المثال، هناك عمليات جديدة مجدية تجارياً لزراعة الطحالب الدقيقة بهدف استخراج الوقود الأحيائي وأرصدة الكربون ذات الصلة، التي من شأنها أن تجعل أهداف صافي الانبعاثات الصفرية حقيقة واقعية.

رؤى المستثمرين

تشمل العوامل التي تؤثر على المستثمرين العالميين الوضع الراهن في أوروبا وما تعاني منه القارة بحكم التداعيات الخطيرة من الحرب الأوكرانية، وعدم وجود حل واضح على المدى القريب في هذه المرحلة. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أن القارة الأفريقية توفر فرصاً كبيرة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية والبيانات والتحول الرقمي في ظل مسار نموها السريع. وكوننا ندخل عالماً جديداً جغرافيا وسياسياً، فمن الضروري للمستثمرين إعادة النظر في محافظهم الاستثمارية لضمان جودة استثماراتهم في المجالات التي توفر فرص نمو مثالية مثل الأسهم والاستثمارات المباشرة.

وتتوفر اليوم تقنيات البيولوجيا التركيبية الجديدة التي تقدم بدائل غذائية نظيفة ومستدامة وصحية وقابلة للتطوير، ما يساعد على إطعام المزيد من الناس وسد الفجوة الغذائية باستخدام الحليب وبروتينات الألبان التي تغير قواعد اللعبة العالمية مع إمكانات هائلة لدعم صحة الإنسان.

أسرار النجاح

إن وضع استراتيجية يعمل من خلالها أفراد العائلة بجد لكسب مناصبهم هي من أفضل الممارسات لإنشاء وإدارة شركة عائلية. ويعتبر من الأمثل إدارة أي شركة عائلية من خلال هيكل تنظيمي يوازي معايير الانضباط التي تعتمدها الشركات العامة. تعد الحوكمة وتخطيط التعاقب الوظيفي والإشراف والقواعد الصارمة ضرورية لنجاح الشركات العائلية على المدى الطويل.

تجديد الكربون، السندات الخضراء، الاستثمار الهادف

تحظى مهمة تجاوز محايدة الكربون الدعم من دولة الإمارات والدول الأخرى من خلال السندات الخضراء التي تدعم تجديد الكربون، ويمثل ذلك أحد أنواع الاستثمار الهادف، إذ تركز الفرص الأخرى على الماء والهواء والطاقة وغيرها.

استراتيجيات بناء الثروات

تسعى المكاتب العائلية إلى إبرام صفقات رفيعة المستوى لإضافتها إلى محافظها الاستثمارية. تمثل أوروبا سوقاً صعبة الآن بسبب تحديات القطاع العقاري في المملكة المتحدة، لذا فإن المكاتب العائلية هناك تعتمد نهجاً أكثر دفاعية في الوقت الحاضر. تقوم العائلات بإعادة تخصيص رأس المال للاستثمار في الشركات التي تبني الثروة، وهناك العديد من الفرص المواتية على مستوى العالم. تمثل الإمارات منارة السلم للعالم، ويستمر الاستثمار المشترك في التوسع، وتبحث المكاتب العائلية باستمرار على وجهات للاستثمار، وأفضل أنواع الصفقات، وتستفيد من الدروس التي تعلمتها عبر السنوات الماضية. وشدد المتحدثون على أهمية وجود الأشخاص المناسبين في فريق العمل، والنظر بعناية في التقييمات قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

مستقبل الرعاية الصحية

وشملت نقاط المناقشة اعتماد الطب الجيد على البيانات السليمة، إذ نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تمثيل المزيد من السكان في التجارب السريرية، وأصبح الطب أكثر تخصصاً. وتشمل الاتجاهات الصحية المزيد من التركيز على الرعاية الصحية عن بعد، والرعاية المنزلية، وقدرة البيانات على دفع الطب الدقيق، والطباعة رباعية الأبعاد، والدراسات الموسعة للدماغ البشري، والسماعات الطبية، وتعديل الجينات، والروبوتات النانوية، وإزالة اللويحات من الأوعية الدموية، ومجموعة من الحلول لتفادي الأمراض والتنبؤ بها.

الأصول الرقمية

سيركز التعدين بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، حيث يسعى قطاع العملات المشفرة إلى توسيع تركيزه البيئي. في السوق العالمية الهابطة اليوم، تعد التقييمات معقولة، وهذا هو الوقت المناسب للمستثمرين على المدى الطويل لتوظيف أموالهم في الأصول الرقمية. يمكن للشركات التي تتكيف بشكل جيد أن تستفيد من مستقبل مشرق ضمن هذا المجال، وتواصل مكاتب العائلات إبراز تفاؤلها بشأن العملات المشفرة.

لقد تعلمنا الكثير من الماضي وأصبحنا أقوى من حيث قاعدة معارفنا في ما يتعلق بالأصول الرقمية. اتبعت العملة الرقمية بيتكوين منهجاً دراسياً كلاسيكياً. هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي. تضيف تقنية البلوك تشين طابع الشفافية وادخار الوقت على الأعمال، لذا فهي تغير قواعد اللعبة ضمن الصناعات ذات الصلة على الرغم من أنه لا يمكن توقع حل جميع التحديات التي تواجه العالم. سنشهد تطوراً كبيراً ضمن فئة الأصول الرقمية عندما يتم تنظيمها بالكامل، وهناك تحديات إضافية ناتجة عن مسار النمو السريع لهذا القطاع.

تمكين المرأة

تشترك قائدات الأعمال في رؤيتهن للاستدامة، والالتزام بتوجيه الشابات، والشغف بالعمل كنماذج إيجابية تحتذى. في المملكة العربية السعودية، تعد الحكومة داعماً قوياً لتمكين المرأة. وافق المتحدثون على أن الجميع يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة دون عقبات في الطريق، ومع ذلك هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية لدعم النساء اللواتي يسعين للحصول على تمويل من رأس المال الاستثماري والمصادر الخارجية الأخرى.

العقارات والضيافة

تشمل الرياح المعاكسة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، ولكن هناك العديد من البائعين الجدد والفرص للحصول على القروض بأسعار فائدة منخفضة. يتدفق الأوروبيون إلى الولايات المتحدة لشراء العقارات بسبب عدم الاستقرار داخل أوروبا بينما تظهر الولايات المتحدة استجابة قوية لمعالجة التضخم. تمثّل العقارات تحوطاً كبيراً ضد التضخم، لذلك عامل التوقيت هو الأمثل للاستثمار في هذه الفئة من الأصول.

المياه أثمن الموارد

واليوم 0.3 % فقط من جميع المياه صالحة للاستخدام، ما يؤدي إلى 400 مليون شخص يعانون من نقص المياه يومياً. كيف سنقوم بإدارة هذا المورد الثمين، وكيف ينبغي على المستثمرين تخصيص الموارد للمساهمة في عالم أكثر استدامة؟ تقع على عاتقنا مسؤولية إحداث فرق، وإلا فإننا سنواجه نقصاً في المياه يومياً، وحجم مواد بلاستيكية في المحيط أكثر من الأسماك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز