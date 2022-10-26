شراكة بين «راكز» و«مامو» لتوفير أحدث حلول الدفع الرقمية للعملاء

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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وقّعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية شراكة مع شركة «مامو» المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الدولة، بهدفة تزويد مجتمع أعمال «راكز» بأحدث حلول الدفع الرقمية المبتكرة، مما يوفر لهم السهولة والراحة التامة في إدارة معاملاتهم المالية وأثناء وبيع منتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت.

وفي إطار هذه الشراكة، تخطط «راكز» و«مامو» لتنظيم سلسلة من الورشات الافتراضية تهدف إلى طرح الحلول الرقمية التي تقدمها «مامو باي» للشركات العاملة لدى راكز وتقديم كل الدعم الذي يحتاجه مجتمع الأعمال في راكز.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يسرنا التعاون مع شركة «مامو» لتقديم أحدث حلول الدفع عبر الانترنت لعملائنا والمتمثلة في خدمة «مامو باي» المبتكرة والتي تسمح لهم بإدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهودنا المتواصلة لدعم عملائنا في رحلة أعمالهم براكز بتوفير منصات رقمية جديدة تُحسن من كفاءة العمليات التجارية.

وأضاف: تُعد هذه الخطوة جزءاً من خططنا لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي من أجل توفير مختلف أنواع الدعم لعملائنا في مسيرتهم نحو النمو والازدهار.

وقال عماد غراز الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مامو: يُشرفنا عقد هذه الشراكة مع «راكز»، ونحن سعداء بالتعاون مع هيئة حكومية تحرص على دعم الأعمال في دولة الإمارات، من خلال إتاحة كافة الأدوات الرقمية الضرورية لنجاح هذه الأعمال في وسط اقتصادي يشهد العديد من التغيرات، ويكمن الدور الذي تلعبه حزمة منتجات «مامو باي» في تبسيط عمليات الدفع وجعلها أكثر سرعة وسهولة من حيث الاستخدام بالإضافة إلى تزويد جميع الشركات في الدولة بشتى أنواع الدعم الذي يحتاج إليها مجتمع الأعمال ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم بكل أريحية.

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