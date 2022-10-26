انطلاق أعمال منتجع «روف جزيرة المرجان» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «مرجان»، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن بدء عمليات التشييد في منتجع «روف جزيرة المرجان» الشاطئي، من «روف للفنادق»، والمقرر افتتاحه بحلول نهاية عام 2024، ومنحت «مرجان» عقد عمليات الإنشاء لشركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرينج»، وفي حين تم استكمال أعمال حفر الأساسات، سيتم الشروع في العمليات التأسيسية والهيكلية الأخرى في وقت قريب.

ويضم منتجع «روف للفنادق»، الواقع على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان، 441 غرفة، ويتميز بتصميم حضري حافل بالألوان، كما يتضمن تشكيلة من الأعمال الفنية المستوحاة من سحر جزيرة المرجان. وسيضمن الفندق لنزلائه إقامة هانئة، ترقى لتوقعات الجيل التالي من المسافرين الساعين للاستمتاع بتجارب سفر مجزية وحافلة بالترفيه.

وقال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: بينما تواظب إمارة رأس الخيمة على ترسيخ مكانتها، كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة، ما زال أمام قطاع الضيافة في الإمارة فرص مواتية غير مستغلة لتلبية احتياجات الشريحة المتنامية من المسافرين، الذين يتطلعون للاستمتاع بتجارب سفر وترفيه مجزية.

وأضاف: انطلاقاً من موقعها كأحد أبرز المطورين العقاريين في رأس الخيمة، تحرص «مرجان»، على ترسيخ مكانتها في طليعة الداعمين لمساعي الإمارة، وسنواصل تقديم مفاهيم ضيافة رائدة، قادرة على استقطاب طيف متنوع من المسافرين، مع الحفاظ على تفرد ورقي العروض التي نوفرها.

وقال بول بريدجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «روف للفنادق»: يعدّ منتجع «روف جزيرة المرجان»، أول منشأة ضيافة لعلامتنا التجارية في رأس الخيمة، ويجسد خطوة فارقة في طموحاتنا، بتوفير تجارب الضيافة الأصيلة من «روف»، عبر وجهات جديدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي جميع أنحاء المنطقة، وفيما تواصل رأس الخيمة الترحيب بالزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، سيدعم فندق «روف جزيرة المرجان»، خطط الإمارة في تعزيز وتنويع قدرات قطاع السياحة المزدهر، من خلال تجارب ضيافة مميزة ومجزية وهانئة.

ويأتي تنفيذ المشروع، تماشياً مع مضي إمارة رأس الخيمة قدماً، نحو تسجيل نمو مذهل في عدد الزوار هذا العام، فخلال الشهور الستة الأولى، استقبلت الإمارة ما يزيد على 521 ألف زائر، بزيادة قدرها 21 ٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ولعل اللافت في هذه الإحصائية، أن نحو 42 ٪ من زوار الإمارة لهذا العام، قادمون من أسواق دولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز