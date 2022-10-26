سَفِلز دبي وكيل رئيسي لخدمات التأجير في قرية إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سَفِلز، الشركة العالمية في مجال الاستشارات العقارية، عن تعيينها الوكيل الرئيسي لخدمات التأجير في قرية إكسبو، حيث تتولى الإشراف على تأجير الدفعة الأولى من الشقق السكنية ومتاجر التجزئة الجاهزة في قرية إكسبو. ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح مدينة إكسبو دبي أبوابها مجدداً أمام الزوار خلال الشهر الجاري. وتولى مركز دبي التجاري العالمي تطوير قرية إكسبو لتكون المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020 دبي، حيث استضافت القرية المشاركين العالميين في الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022.

تبعد قرية إكسبو دقائق قليلة عن محطة مترو إكسبو 2020 ومركز دبي للمعارض، أحد المداخل الرئيسية لمدينة إكسبو، وتضم القرية 2,273 شقة موزعة ضمن أربعة مجمّعات سكنية.

وتتولى سَفِلز تأجير شقق استديو وشقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم بتصاميم متنوعة، وتتيح خيارات مفروشة وغير مفروشة. وتتمتع جميعها بإطلالات خلابة على القرية وإكسبو بارك ومدينة إكسبو دبي، بما في ذلك قبة الوصل المذهلة. وتتراوح مساحات الشقق بين 65 و138 متراً مربعاً، وجرى تصميمها باستخدام أجود المواد والتجهيزات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن وخدمات الصيانة في الموقع. وتحظى كل شقة بموقف خاص لركن السيارات، فضلاً عن توفير عدد كبير من المواقف للزوار.

تتمتع قرية إكسبو بموقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من شبكة البنية التحتية القوية للنقل العام والخاص المبنية خصيصاً لتلبي احتياجات إكسبو 2020 دبي، كما يقع المجمّع الجديد قريباً من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ودبي الجنوب، المناطق الاقتصادية سريعة النمو في دبي. ويمكن الوصول إلى محطة مترو إكسبو 2020 سيراً على الأقدام خلال خمس دقائق، بما يضمن وصولاً سهلاً إلى مجمع دبي للاستثمار ومول ابن بطوطة ومنطقة أبراج بحيرات جميرا التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

تُعد قرية إكسبو مجمّع الشقق السكنية الوحيد الجاهز لاستقبال السكان والمتصل بمدينة إكسبو دبي، وهي توفر ممرات مخصصة للمشي، وتحتضن إكسبو بارك الذي يمتد على مساحة 37 ألف متر مربع. كما يتوفر في المجمّع مضمار مخصص للجري وآخر للدراجات الهوائية، ما يمنح قاطنيه مساحات واسعة لممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة صحي. وتحظى كل مجموعة من الوحدات السكنية بمرافقها الخدمية الخاصة، بما في ذلك الصالات الرياضية المجهزة بالكامل والمسابح المخصصة للبالغين والأطفال ومناطق اللعب للصغار.

تستوعب قرية إكسبو نحو 5 آلاف شخص، وتضم 42 متجر تجزئة مخصصاً للإيجار، بما يلبي الاحتياجات المتنامية لنمط الحياة اليومي ومرافق الراحة. وتشمل محفظة قرية إكسبو الحالية من عروض التجزئة متجر سوبر ماركت وصيدلية وعيادة طبية، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي.

وقالت كاتي بورنيل، المديرة المساعدة ورئيسة قسم العقارات السكنية في أبوظبي والإيجارات الحصرية في دبي لدى سَفِلز: «نفخر بتمثيل مركز دبي التجاري العالمي وقرية إكسبو الاستثنائية التي تمثل فصلاً جديداً في مسيرة موقع إكسبو الحافلة بالتميز. تعكس القرية عظمة إرث إكسبو 2020 دبي، بوصفها مجتمعاً مزدهراً يوفر مرافق متطورة تُثري حياة السكان وتضمن لهم تلبية جميع احتياجاتهم بسهولة ليتسنى لهم التفرغ لممارسة أنشطتهم المفضلة. ونستبشر بتحقيق المشروع نجاحاً لافتاً على مستوى العالم على غرار إكسبو 2020 دبي».

تمثل قرية إكسبو ثالث مشاريع التأجير الحصري التي تفوز بها سَفِلز الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية، ويأتي ذلك بفضل تقديم الشركة خدمات التأجير الحصرية في الأبراج السكنية الفاخرة في برج كابيتال فيوز وأبراج أجوان في أبوظبي.

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