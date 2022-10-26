تعاون بين «بلو كربون» الإماراتية و«أوراكل إنيرجي» العالمية لدعم خفض الانبعاثات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بلو كربون» وهي الشركة الإماراتية التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تأسست وفقاً لرؤية الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم لدعم مشاريع التخلص من الكربون حول العالم، عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع شركة «أوراكل إنيرجي ليمتد» الدولية، التابعة لـ «اوراكل باور بي ال سي»، الشركة العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية والمدرجة في سوق AIM في لندن.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين الطرفين إلى تمكين «أوراكل انيرجي» من خفض الانبعاث الكربوني واستكشاف فرص تحديث أهدافها في تحقيق صافي الصفرية، حيث ستقوم «بلو كربون» بتقديم الدعم المتواصل للشركة في جهودها لإزالة الكربون.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من جوزيان صدقه، الرئيس التنفيذي لشركة «بلو كربون» وناهد ميمون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل» وذلك في مقر «بلو كربون» الرئيس في دبي. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين «بلو كربون» من وضع إطار عمل ليكون بمثابة خارطة طريق لشركة «أوراكل انيرجي» لتحقيق كفاءة الطاقة.

وفي تعليقها على توقيع مذكرة التفاهم، قالت جوزيان صدقه، الرئيس التنفيذي لشركة «بلو كربون»: «يسرنا التعاون مع»أوراكل انيرجي«لدعم تسريع مسيرتهم في التخلص من الكربون لمشروع الهيدروجين الأخضر في دولة الباكستان. وإن التعاون الوثيق مع العملاء يمثل جوهر عملياتنا وإننا على ثقة بأن هذه الشراكة ستحفز جهودنا لوضع استراتيجيات قوية وتساهم في تطبيق أفضل الممارسات والتي لا تؤثر على عمليات»أوراكل انيرجي«فحسب، بل ستكون بمثابة معيار يمكن للآخرين تطبيقه في المنطقة».

ومن جانبها، قالت ناهد مينون، الرئيس التنفيذي في أوراكل: «ستدعم مذكرة التفاهم عملياتنا في مجال الهيدروجين. ويسرنا عقد هذه الشراكة مع»بلو كربون«التي تأسست وفق رؤية الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة. ومن خلال خبرتها في اقتصادات التغير المناخي، تهدف»بلو كربون«إلى أن نكون في طليعة الاستثمار المستدام في مجال تغير المناخ، كما نتطلع إلى التعاون معها في خارطة طريق إزالة الكربون لاستكمال مشروع الهيدروجين الأخضر لشركة»أوراكل إنيرجي«في الباكستان».

يذكر أن «بلو كربون» تقدم حلولاً لتعزيز الجهود المطلوبة لتقليل الانبعاثات الكربونية المتصلة بالطاقة وصولاً إلى صفر كربون بحلول 2050 وفقاً لاتفاق باريس. أضف إلى ذلك، تقوم الشركة بالعمل على تمكين الأطر التشغيلية للاقتصاد الأزرق والأخضر والتي تحدد الجدول الزمني لتنفيذ اتفاقات المناخ الدولية.

وبينما يركِّز إطار عمل «بلو كربون» على المراقبة والإبلاغ والتحقق لحساب وقياس بيانات انبعاث الكربون، فإنه سيحدد أيضاً المنهجيات المناسبة للتسجيل وتحديد الفرص المناسبة في مجال التقاط الكربون واستخدامه. أضف إلى ذلك، ستحدد الشركتان الفرص المناسبة في الأصول البيئية منخفضة الكربون والمتعلقة بالهيدروجين.

وبناءً على مذكرة التفاهم، ستقوم «بلو كربون» بإبلاغ «اوراكل إنيرجي» حول تجميع البيانات المتصلة بتقارير الانبعاث الكربوني. كما سيقوم فريقها بتنظيم ورش العمل لتبادل المعرفة والامتثال وتوحيد رؤية الاستدامة عالية المستوى للتطبيق المستقبلي.

وتركز «أوراكل باور» على توفير طاقة موثوقة في الأسواق عالية النمو وتركز على أصول الموارد الطبيعية المتراكمة في المناطق المحتملة. وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعها الأول Block VI في صحراء ثار في جنوب شرق مقاطعة السند في الباكستان. كما تقوم بتطوير مشروعين لتعدين الذهب في غرب استراليا، ومشروع جندي ايست ومشروع المنطقة الغربية.

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