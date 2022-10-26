«الحمرا» تطلق «جزيرة فالكون الجنوبية» ثاني مشروع سكني على جزيرتين برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري الرائدة في إمارة رأس الخيمة، مؤخراً، النقاب عن مشروع «جزيرة فالكون الجنوبية» خلال مأدبة عشاء نظمتها لأهم شركائها في دبي، حيث أطلقت خلال الحدث المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن وحدات سكنية تشمل منازل «تاون هاوس» تتألف من غرفتين وثلاث غرف نوم مطلّة على القناة المائية والبحر والحديقة والوحدات المتبقية من الجزيرة الشمالية.

استقطب مشروع «جزيرة فالكون» إقبالاً منقطع النظير من المستثمرين منذ إطلاقه في شهر مارس من العام الجاري 2022، وهو ما جاء انعكاساً للعروض الاستثنائية للمشروع الذي يجسّد أسلوب المعيشة الحصري والراقي في وجهة سكنية شاملة ومتكاملة في إمارة رأس الخيمة. وأسهمت جائحة «كوفيد 19» في تغيير نظرة المستثمرين خلال فترة قصيرة جداً، الأمر الذي قاد إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية المتميزة والواسعة في مناطق الضواحي، لتبرز مكانة مشروع «جزيرة فالكون» كونه المشروع المناسب في الوقت المناسب.

وتعليقاً على إطلاق المشروع، قال بينوي كوريان، المدير التنفيذي لـمجموعة «الحمرا»: يُعدّ مشروع «جزيرة فالكون» من المشاريع التي تقدم عرضاً سكنياً رائداً وغير مسبوق، إذ يتفوّق بمراحل على جميع المشاريع السابقة في إمارة رأس الخيمة. واذا أردنا تعريف «جزيرة فالكون» بشكل مختصر يمكننا القول «مساكن حصرية بأسعار معقولة». ويتيح هذا المشروع للطامحين كافة مقومات نمط المعيشة الحصري والمتفرّد، والذي تتوفّر فيه كافة المميزات المرموقة والعصرية.

وأضاف كوريان: كان من دواعي سرورنا أن نشهد حجم الإقبال الكبير والإيجابي من جانب المستثمرين على الوحدات السكنية في مشروع «جزيرة فالكون»، مما يساهم في تعزيز الثقة بشكل أكبر في شعبية رأس الخيمة وعروض القيمة التي توفّرها كوجهة جذابة للإقامة وقضاء العطلات. ونظراً لمكانتنا الرائدة كشركة استثمارية ومطور رائد في أنماط الحياة العصرية، يعتبر هذا المشروع جزءاً لا يتجزأ من إرث الشركة المتمحور حول تقديم كل ما هو فريد وجديد ومتميّز في إمارة رأس الخيمة، ونحن في «الحمرا» نحرص على مواصلة ذلك الإرث من خلال مشروع «جزيرة فالكونط وباقة المشاريع الرائدة التي نخطط لها مستقبلاً.

»جزيرة فالكون الجنوبية«

صُممت»جزيرة فالكون الجنوبية«مع إيلاء التركيز على السكان والمقيمين وهي تتألف من 262 وحدة»تاون هاوس«وفيلا من غرفتي نوم وثلاث وأربع وخمس وسبع غرف نوم، بإطلالات ولا أروع على القناة المائية والواجهة البحرية والمساحات المحيطة بالمكان. ويوفّر المشروع مجموعة من المرافق الخدمية المنتقاة بعناية مثل صالة الألعاب الرياضية والمسابح ومركز الأنشطة الاجتماعية ومحطات شحن السيارات الكهربائية والمسارات المخصصة للمشي وملعب لممارسة رياضة التنس.

يقع مشروع»جزيرة فالكون«وسط»قرية الحمرا«، المجمّع السكني الأكثر استقطاباً للسكان والحائز الجوائز، وهو حي سكني راقٍ وحصري يمتد على جزيرتين متلاصقتين. يوفر هذا المجمّع المسور مجموعة متنوعة من المرافق الخدمية والخيارات الترفيهية مثل ملعب بطولات الغولف الذي يتوسط البحيرات الجذّابة، ومرسى ونادٍ لليخوت، ومجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وباقة من المطاعم والمقاهي، فضلاً عن مركز للتسوق.

وتعتبر رأس الخيمة إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعدّ اليوم أسرع وجهات السياحة والاستثمار نمواً في الدولة، وبفضل موقعها الحيوي المطل على مياه الخليج العربي الفيروزية، تعتبر الإمارة وجهة مثلى للاستمتاع بمختلف الرياضات المائية، بدءاً من الدراجات المائية»جيت سكي" إلى التزلّج على الماء الأمواج وتجارب مغامرات الإبحار بالقوارب. وعلاوة على طبيعتها الخلابة، تحتضن الإمارة أطول مسار انزلاقي في العالم ومجموعة من المواقع التاريخية الأصيلة. وبفضل تاريخها العريق الذي يعود لنحو 7 آلاف عام، تتواجد في إمارة رأس الخيمة مجموعة من المواقع الثقافية والتراثية المميزة، والمساجد والقلاع القديمة، إلى جانب قرية تاريخية، كما تتيح أيضاً بيئة منافسة وجذابة لمزاولة الأعمال بتواجد أكثر من 16 ألف شركة مسجلة في الإمارة.

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