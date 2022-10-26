«إيه آي كيو» تعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة في «أديبك 2022»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إيه آي كيو AIQ»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا وابتكار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، الفعالية الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم.

وتشارك الشركة في هذه المنصة العالمية، للعام الثاني على التوالي، لعرض أدواتها وحلولها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها المبتكرة والفعالة، على حد سواء، والتي تسهم في تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزز من جهود تحقيق تحول الطاقة وتعزيز الاستدامة.

وقال عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «AIQ»: «ستكون مشاركتنا في معرض أديبك 2022 هذا العام استثنائية، حيث نسلط الضوء على منتجاتنا التكنولوجية المحلية، التي تعزز التميز التشغيلي للشركات العاملة بقطاع الطاقة، وتحفز الأداء القوي والنمو الاقتصادي، فضلاً عن مساهمتها في تشكيل مسار جديد نحو تحول الطاقة. نحن نعمل في «AIQ» على تسريع التحول الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي على نطاق شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم، وتسهم منتجاتنا وحلولنا الرائدة في ترسيخ مكانة الدولة، كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي نفخر به كثيراً، كوننا نسهم بشكل كبير في تعزيز جهود الاستدامة، وإتاحة المجال لتحقيق قيمة إضافية في القطاع لإحداث التأثير المنشود، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي».

وأضاف المرزوقي: «سنعمل في معرض أديبك، على توسيع نطاق شراكاتنا القائمة، وتكثيف التعاون من أجل تشكيل شراكات استراتيجية جديدة، والإعلان عن العديد من المبادرات الرائدة لنشر الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءات التشغيلية في قطاع الطاقة. نتطلع قدماً للتواصل مع قادة القطاع وإعادة تأكيد التزامنا بمستقبل الصناعة».

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة «AIQ» في معرض أديبك هذا العام، تتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لتأسيس الشركة، ما يشكل علامةً بارزة، تمثل الجهود الكبيرة التي تبذلها «AIQ» للمساهمة تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، بحلول عام 2031، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا.

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