عرض 50 منتجاً لرواد الأعمال الإماراتيين المبدعين في «سوق المرفأ»

المصدر: دبي- البيان

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عقد «سوق المرفأ»، أكبر سوق مكيّف داخلي على الواجهة البحرية في «جزر دبي»، اتفاق تعاون مع «مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي و«وزارة تنمية المجتمع»، لعرض أكثر من 50 منتجاً مبتكراً يوفرها رواد أعمال إماراتيون مبدعون. وتأتي هذه الخطوة، في إطار الجهود المتواصلة من أجل إيجاد منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، تمكّنها من تحقيق النمو والازدهار، وإبراز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وتتيح هذه الشراكة، فرصة قيّمة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تنشط في مختلف المجالات، لعرض منتجاتها وخدماتها أمام زوار «سوق المرفأ» على دفعتين، وذلك من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، ومن 4 إلى 6 نوفمبر المقبل. سوف يشارك في هذا النشاط الاقتصادي أكثر من 50 مؤسسة وشركة إماراتية، بما في ذلك «درهم العقارية»، وهي أول شركة عقارية محلية في دولة الإمارات، متخصصة في تمكين الشباب الإماراتي، بالإضافة إلى شركة «باكمان»، وهي منصة تقدم خدمات التجارة الإلكترونية لأصحاب المشاريع، و«موزة كليكس»، وهي شركة استشارات قانونية تقدم حلولاً مبتكرة للشباب العربي.

وقال معاذ الريس، مدير عام «سوق المرفأ»: «تشهد دولة الإمارات ارتفاعاً كبيراً في المواهب المحلية، خصوصاً مع النمو السريع في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ونظراً لأن هذا النوع من الشركات، الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد دبي، فإن «سوق المرفأ»، يعي تماماً الدور الحيوي لهذه الشركات، ويسعده توفير منصة مخصصة لرواد الأعمال المحليين، لعرض منتجاتهم المبتكرة، والوصول إلى عدد كبير من الزوار».

وسيفتح سوق المتاجر المؤقتة أبوابه أمام رواد الأعمال الإماراتيين، على مدار أسبوعين في «سوق المرفأ»، من الساعة 4 عصراً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل. وأوقات العمل في «سوق المرفأ»، تبدأ من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل، من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 فجراً يوم الجمعة، ومن الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 فجراً يوم السبت.

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