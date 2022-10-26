51 % نمو أرباح مجموعة تيكوم إلى 639 مليون درهم في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث ارتفع صافي الأرباح في 9 أشهر بنسبة 51 % على أساس سنوي إلى 639 مليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الإيرادات، وانخفاض النفقات التشغيلية والإدارة المالية المحكمة، وارتفعت الإيرادات للأشهر التسعة الأولى 2022 بنسبة 15 % على أساس سنوي إلى 1.48 مليار درهم بفضل النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال.

وحتى 30 سبتمبر 2022، استقرت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية عند 83.5 %، مسجلة نمواً للربع الثالث على التوالي وبزيادة فارقة مقارنة بمعدلات الإشغال المسجلة بنهاية عام 2021 والتي بلغت 78.3 %. ويعزى هذا النمو المطرد في معدلات الإشغال إلى النسبة العالية للاحتفاظ بالعملاء، وزيادة عدد العملاء الجدد عبر محفظة الأصول بفضل النمو والتنويع الاقتصادي المستمر في دبي. وتتضمن قائمة العملاء الجدد «موتورولا سوليوشنز» و«راكوتين» و«دوبات» و«مجموعة إم جلوري القابضة» وغيرها.

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24 % على أساس سنوي إلى 1.09 مليار درهم بفضل نمو الإيرادات وتحسن جودتها من جميع قطاعات الأعمال بجانب انخفاض النفقات التشغيلية.

وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 0F0F0F بنسبة 34 % على أساس سنوي إلى 864 مليون درهم إماراتي (1.228 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر الإثني عشر الماضية)، مما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تعزيز جودة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

واستقرت نسبة القرض إلى القيمة عند 16 %، كما استقر معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الإثني عشر الماضية، وهو مؤشر لقياس الرافعة المالية، عند 2.2 مرة، وهذا بفضل النمو القوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى جانب سياسة التحوط التي تواصل المجموعة اتباعها في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

توصية

وفي 14 أكتوبر 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد)، وهي الدفعة الأولى من الأرباح المقترحة بقيمة 400 مليون درهم للنصف الثاني من عام 2022 حسب سياسة توزيع الأرباح، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

الربع الثالث

ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث بنسبة 26.76 % على أساس سنوي إلى 364 مليون درهم إماراتي، مما ساهم في تحسين هوامش الربح، وجاء ارتفاع الأرباح مدفوعاً بنمو الإيرادات وانخفاض تكاليف العمليات التشغيلية نتيجة تنفيذ مبادرات عدة لتعزيز مستويات الكفاءة على مستوى المجموعة.

ارتفع صافي الأرباح للربع الثالث بنسبة 70 % على أساس سنوي إلى 212 مليون درهم إماراتي بفضل استمرار وتيرة النمو المطردة في جميع قطاعات الأعمال.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «تواصل مجموعة تيكوم تسجيل نمو قوي في الإيرادات والأرباح منذ بداية العام، ولا سيما التحسن الملموس في أدائها خلال الربع الثالث، ما يعكس قدرتها على المضي قدماً في استراتيجية نموها الرامية لزيادة نمو صافي قيمة الأصول وتحقيق أفضل عوائد ممكنة للمساهمين. وتمثل الزيادة في معدلات الإشغال عبر محفظتنا مؤشراً على النمو القوي في مستوى الطلب في سوق العقارات التجارية والمدفوع بالازدهار الاقتصادي في دبي والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو والرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وجذب أفضل المواهب العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتمتع مجموعة تيكوم، كونها تملك وتدير أكبر محفظة من العقارات التجارية في دبي، اليوم بموقع مثالي وقدرات استثنائية للاستفادة من النمو الاقتصادي المستمر وبيئة العمل الإيجابية عبر القطاعات الحيوية الستة التي تركز عليها في خدماتها».

وأضاف: «سيواصل ارتفاع إيجارات الأصول التجارية ومستويات الإشغال القوية المساهمة في زيادة وتيرة نمو الإيرادات في قطاع التأجير التجاري، بينما ستدعم محركات النمو والاستراتيجيات الحكومية الواعدة على المدى المتوسط في مجالات الصناعة والبناء والخدمات اللوجستية تحسين أداء قطاعات التأجير الصناعي وتأجير الأراضي وخدمات القيمة المضافة للمجموعة. وبفضل محفظة أصولنا المتوازنة وخدماتنا الشاملة والمتكاملة، نتطلع بثقة وتفاؤل كبيرين إلى الحفاظ على أدائنا المالي القوي رغم التحديات وتقلبات الأسواق العالمية، كما سنواصل دورنا ومساهمتنا في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة جاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم».

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