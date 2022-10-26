«سكون» العلامة التجارية الجديدة لعمان للتأمين تجسد المبادئ الأخلاقية للشركة الرائدة في قطاع التأمين بالمنطقة

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يمثل "سُكون" العلامة التّجارية الجديدة لعمان للتأمين، الذي أعلن عنه مؤخراً، الإنجازات التي حققتها الشركة الحديثة الرائدة في مجال ابتكار الحلول التأمينية، وتفوقها في تقديم خدمات عالية الجودة، لتشكل بذلك قدوة يحتذى بها في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. كما تعزز العلامة التجارية الجديدة مكانتها باعتبارها شركة التأمين المفضلة في الإمارات وخارجها، ويجسد المبادئ الأخلاقية التي نادى بها مؤسس عبد الله الغرير وواصل نجله رئيس مجلس الإدارة الحالي عبد العزيز الغرير العمل بها وفق نهج ثابت.

ويعود سبب تغيير العلامة التجارية للشركة إلى بعد نظر القيّمين عليها المستشرفة للمستقبل، سعياً إلى مواكبة المتطلبات العديدة في عالم يشهد الكثير من التغييرات سريعة الوتيرة، وضرورة أن تعكس العلامة التّجارية هذه التغييرات والقيم الراسخة التي أرست اسم الشركة في فضاء التأمين.

وتعني كلمة سكون راحة البال والطمأنينة في العديد من اللغات بما فيها اللغة العربية، وتشكل الجوهر الأساسي للمبادئ الأخلاقية التي تنتهجها الشركة في كافة أعمالها، كما تعكس تميزها في توفير خدمات فريدة ومكانتها كمنصة استثنائية للتأمين جعلت منها واحدة من أفضل الشركات في القطاع على مستوى المنطقة بأسرها.

وجاءت العلامة التّجارية الجديدة نتاج تعاون مع نخبة من الخبراء في مجال ابتكار أسماء العلامات التجارية للشركات وتجديدها وبعد دراسات وأبحاث معمقة وجلسات نقاش تناولت الخيارات المطروحة ودلالة كل منها، ومن ثم وقع الاختيار على سكون لتكون علامة تجارية جديدة للشركة.

وحول رحلة الشركة في تغيير علامتها التّجارية، يشير جان لويس لوران جوسي، الرئيس التنفيذي لسكون وبكل وضوح: "أجرينا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أبحاثاً معمقة على مستوى السّوق، وتعاونا مع عدد من أشهر الخبراء في مجال إعادة ابتكار أسماء العلامات التجارية في العالم، للاستفادة من إرشاداتهم ووجهات نظرهم، كما نظمنا العديد من اللقاءات مع فرق عمل متخصصة، وأجرينا العديد من المقابلات والاستطلاعات. ولقد شملت المقترحات عدداً من الأسماء والشعارات والألوان، وفي نهاية المطاف وقع اختيارنا على "سكون". ويمثل تغيير العلامة التّجارية فصلاً جديداً على درجة من الأهمية في مسيرتنا الناجحة بعد مرحلة التحوّل التي أثبتنا جدارة كبيرة في إنجازها على مدى السنوات الماضية، والتي ركزنا خلالها على وضع قواعد متينة لبناء كيان لشركة رائدة، وتوفير خدمات بجودة غير مسبوقة لأكثر من 800 ألف عميل، وتحقيق الحلم الذي طالما سعينا إليه وحان الوقت لتحقيقه."

ومع قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء الراضين عن خدمات الشركة ذات التاريخ العريق في وضع معايير رائدة في قطاع التأمين، توفر "سكون" حلول تأمينية استثنائية، وتكمن قوة الشركة في كادر عمل محترف ومتمرس في القطاع، يضم 650 موظفاً في مختلف الفروع ومركزاً متخصصاً لخدمة العملاء يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.، إضافة إلى موقعاً نشطاً للتجارة الإلكترونية. وتشمل المجالات الرئيسية التي تم تغطيها سكون كل من التأمين الصحي والسيارات والتأمين على الحياة والتأمين العام (الممتلكات والطاقة والهندسة والطيران والتأمين البحري وتأمين المسؤولية).

وتواصل الشركة تقديم حلول تأمينية مخصصة تهدف إلى حماية شاملة للأصول والثروة، وسجلت عدداً قياسياً من إجمالي أقساط تأمين مكتتبة في عام 2021 بقيمة 3.54 مليار درهم، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة سوق دبي المالي، ويأتي تغيير اسم العلامة التجارية في الوقت المناسب مع الإنجازات التي أحرزتها. وتركز الشركة بصورة أساسية على تعزيز تجربة العملاء، والتركيز الكامل على جودة الخدمة المقدمة لهم، مع وضع إرساء علاقات طويلة المدى مع العملاء على رأس الأولويات، وتحقيق الرضا الكامل للعملاء ومنحهم الشعور بالأمان.

وتشكل سكون محطة جديدة للانطلاق مع الاستفادة من المبادئ الأساسية التي للشركة في تطوير منصة لا تضاهى لحلول التأمين تهدف إلى تزويد العملاء بتجربة استثنائية وخبرات لا مثيل في القطاع على مستوى المنطقة.

وبالإضافة إلى الاستراتيجية الرقمية القوية التي تتمتع بها الشركة، تشمل أحدث الإنجازات التي حققتها سكون، نظام إدارة طبي جديد للتأمين الصحي، إطلاق حلول تأمين طبية فريد من نوعها في الشرق الأوسط، الموافقة على إطلاق أول نقابة لويدز في دول مجلس دول التعاون الخليجي، إلى جانب طرح المعاملات المباشرة لوثائق التأمين على الحياة مع البنوك الشريكة والوسطاء.



وتحافظ الشركة على الالتزام بالعمل وفقاً لمحاورها الرئيسية، الابتكار الرقمي والتميز في تجربة العملاء والاستقرار المالي. وفي ضوء المكانة الرائدة التي حققتها سكون من عالم التأمين، ستواصل الشركة تعزيز كل ركيزة وتجعلها أكثر تجسيداً لكيان التأمين الحديث.

وكانت الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات التأمين في دولة الإمارات العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، قد أعلنت عن تغيير اسم علامتها التجارية إلى "سكون"، وكشفت عن شعارها المؤسسي الجديد على برج خليفة بحضور رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء، وممثلي وسائل الإعلام، وعدد من الضيوف المرموقين.

وجاء الإعلان عن العلامة التّجارية الجديدة خلال فعالية كبرى في واحد من أشهر المعالم على مستوى العالم تأكيداً على المكانة البارزة للشركة الرائدة في مجال التأمين، وفي خطوة تشكل نقلة نوعية في المسيرة الحافلة للشركة، ودليلاً على تحقيق حلم مؤسسها عبد الله الغرير، الذي الشركة في عام 1975 في دولة الإمارات لتقديم حلول تأمين تضمن حماية كافية للمنتفعين من خدماتها، ومنح السكون والطمأنينة للأشخاص ممن هم في أمس الحاجة إليها.

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