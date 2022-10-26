مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تفتتح معرض طريق السفر

المصدر: دبي - البيان

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افتتح الدكتور محمد العلماء رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية معرض طريق السفر، وذلك بالتعاون مع مجموعة دبي لينك، وشركة «إس تي إس» في مجموعة دبي لينك، وشركة دبي العالمية للسفر.

شارك في الافتتاح الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة، ومباركة إبراهيم المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة، والدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي لينك، وصلاح منصور المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في المجموعة، وبدر أهلي المدير التنفيذي لدبي العالمية للسفر.

وقال الدكتور محمد العلماء إن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تسعى من المعرض إلى مواصلة تكريس العمل التشاركي على المستويين الحكومي والخاص، وذلك لتحقيق تكاملية الأدوار في دعم الخدمات المشتركة والارتقاء بها، بالإضافة إلى دعم القطاعات الأخرى كافة.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي لينك الراعية للمعرض أن تنظيم هذا المعرض يلبي تطلعات المجموعة في التعاون الفعال مع مختلف المؤسسات.

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