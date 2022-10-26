735 مليون درهم سوق البيانات في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكدت أليسون تيرني، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منصة «سنوفليك» الأمريكية لإدارة البيانات، أهمية نشر ثقافة التعامل الأمثل مع البيانات في المؤسسات لجعلها متاحة لعدد أكبر من الموظفين وبالتالي الاستفادة منها في تحسين أداء الشركة وتطوير أعمالها وقراراتها بالاعتماد على البيانات.

وأضافت تيرني في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش جولة الشركة في دبي، أنه خلال الجولات الست العالمية التي قامت بها المنصة، هناك إجماع لدى مديري البيانات في الإمارات والعالم على توفر التكنولوجيا التي تمكن البيانات من خلق القيمة، ولكن هناك إجماعاً كذلك بضرورة فتح البيانات بشكل أكبر لشريحة أكبر من الشركات لتعزيز فرصهم في الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت أن منصة «سنوفليك» لإدارة البيانات - التي أطلقت في 2015 كمخزن للبيانات – توفر اليوم العديد من الخدمات للشركات مثل تهيئة وتصنيف البيانات والتعاون ومشاركة مجموعات البيانات المرتبطة بقطاعاتها والمتوفرة على المنصة، مشيرة إلى أن عدد مجموعات البيانات المتوفرة على المنصة يصل اليوم إلى 260 مجموعة.

توجهات

وحول توجهات سوق البيانات، قالت تيرني: «أعتقد أن هناك تركيزاً كبيراً في الإمارات على تعزيز تجربة العملاء من خلال الاستفادة من البيانات لتكوين صورة أفضل عن العميل، وكذلك هناك توجه في المنطقة والعالم للاستفادة من البيانات في أخذ قرارات استباقية خاصة بتوريد المنتجات بهدف حل العقبات التي تعترض سلاسل الإمداد».

وقال محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «سنوفليك» خلال جولة الشركة في دبي، إنه وبحسب أرقام «جارتنر» فإن حجم سوق البيانات في الإمارات يصل اليوم إلى حوالي 200 مليون دولار (735 مليون درهم) بما فيها الحلول والبرمجيات والخدمات. وتوقع الزواري أن يسجل السوق نمواً سنوياً بنسبة تتراوح من 22-20% خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن الشركات في الدولة حققت خطوات مهمة في رحلة تطوير وهيكلة بياناتها وجعلها قابلة لتوليد القيمة.

وأوضح الزواري أن منصة «سنوفليك» تعمل كوسيط أو محرك لتوزيع البيانات للشركات للاستفادة منها في عمليات اتخاذ القرار – مثل قرارات الاستثمار وغيرها - والحصول على معلومات دقيقة عن العملاء أو الأسواق مقابل اشتراك تحدد قيمته بحسب حجم أو نوع البيانات التي يتم استخدامها.

ركيزة

قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في سنوفليك: إن البيانات هي إحدى أهم ركائز نجاح التحول الرقمي وأهم أصول الشركات. وانتقلنا من مجرد مخزن للبيانات في 2015 إلى ممكن للأعمال، واليوم تستخدم البيانات لتحسين أداء الشركات بغالبية العلاقات. والعديد من الشركات ترغب بتهيئة بياناتها للحصول على فهم أعمق لحالة الأسواق ومستقبل الأعمال.

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