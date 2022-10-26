1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم مع تسجيل 425 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 149.92 مليون درهم و403 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في ورسان الأولى، تليها مبايعة بـ 8 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق في عدد المبايعات وسجلت 9 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم تلتها ند الشبا الأولى مع 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 69 مبايعة بقيمة 345 مليون درهم تلتها الخليج التجاري بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 386.7 مليون درهم منها 16 رهونات أراضٍ بقيمة 71.2 مليون درهم، و55 رهونات فلل وشقق بقيمة 315.5 مليون درهم وتم تسجيل 12 هبة بقيمة 56.77 مليون درهم .

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