طلب قوي من الشركات والأفراد على الائتمان

المصدر: دبي- سيد صالح

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رصد مصرف الإمارات المركزي تواصل الطلب القوي على الائتمان من جانب المؤسسات والأفراد في الدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري بحسب نتائج «استبيان التوجهات الائتمانية» التي أصدرها المصرف أمس.

وفيما يخص اقتراض الشركات رصدت النتائج زيادة قوية في طلب الشركات على الائتمان خلال الربع الثالث من 2022، برصيد صافٍ بلغ 27.9+، مقارنة مع التوقعات التي أظهرتها نتاج استبيان الربع الثاني. وأفادت 56% من الشركات العاملة في الدولة التي شاركت في الاستبيان بارتفاع الطلب من جانبها على الائتمان خلال الربع الثالث من 2022، فيما ذكرت 42.1% من الشركات أن حجم الطلب على الائتمان لديها في الربع الثالث لم تتغير، بينما لم تتجاوز نسبة الشركات التي أفادت بانخفاض حجم طلبها على الائتمان 1.4% فقط.

وعلى مستوى الإمارات السبع، شهدت جميعاً احتفاظ الطلب من جانب الشركات على الائتمان بزخمه في الربع الثالث، فيما شهدت دبي تحديداً أقوى الارتفاعات في الطلب.

وأظهرت النتائج احتفاظ الشركات بتفاؤلها حيال الربع الرابع من 2022، برصيد صافٍ بلغ 26.2+. وفيما يخص اقتراض الأفراد رصدت النتائج زيادة أيضاً في طلب الأفراد على الائتمان خلال الربع الثالث من 2022، برصيد صافٍ بلغ 13.0+.

وفيما يتعلق بوفرة الائتمان رصدت النتائج ارتفاعاً في رغبة البنوك وشركات التمويل في الدولة بمنح القروض الشخصية، خلال الربع الثالث من 2022، برصيد صافٍ بلغ 6.5+.

وعن التوقعات بشأن رغبة البنوك بمنح الائتمان خلال الربع الرابع من 2022، توقعت نتائج الاستبيان أن تعزز البنوك عمليات منح الائتمان برصيد صافٍ بلغ 8.6+. من جانب آخر ارتفع حجم تمويلات البنوك الوطنية الائتمانية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بنحو 33.9 مليار درهم خلال 12 شهراً وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة وصل إلى 717.3 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل نحو 683.4 مليار درهم في أغسطس 2021 بزيادة 5 %.

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