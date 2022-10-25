«البنية التحتية» تحدد 1 ديسمبر موعداً نهائياً للاشتراك بجائزة البحث والابتكار

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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حددت اللجنة المنظمة لجائزة البحث والابتكار التي أطلقت دورتها الأولى وزارة الطاقة والبنية التحتية، 1 ديسمبر المقبل موعداً نهائياً للتقديم للجائزة، التي تستهدف تسليط الضوء على أبرز وأحدث الابتكارات والأبحاث والمشاريع التطبيقية، والفرص المستقبلية والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وتعزيز مفهوم جودة الحياة والرفاهية.

وخصصت الوزارة حسابها الإلكتروني MOEI.GOV.AE لاستقبال مشاركات المتقدمين للجائزة التي تتضمن فئاتها 6 محاور رئيسة تشمل: تأثيرات تغير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكامل أفضل للتخطيط الحضري، وحلول مستقبلية للتنقل، إضافة إلى حلول إسكانية مبتكرة، وطاقة وطنية متوازنة، والأمن المائي واستدامة المياه.

وتأتي الجائزة بمثابة مسرع استراتيجي لتقديم حلول ملموسة ومبتكرة للتحديات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ما يدعم أهداف الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الوطنية للدولة.

ويتماشى إطلاق الجائزة التي سيتم الإعلان عن الفائزين بها فبراير 2023، مع سعي الوزارة المتواصل نحو تعزيز النجاحات والمنجزات التي تم تحقيقها ومواصلة مسيرة استدامة العمل المبدع والفكر المبتكر، وذلك عبر تحفيز المواهب المحلية والإقليمية والعالمية للمشاركة في تصميم نماذج العمل الحكومي المستقبلي، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الـ 50 عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، وتم توزيع الجائزة على 30 فئة تضم مؤسسات القطاع الحكومي، والجامعات ومراكز البحوث، ومؤسسات القطاع الخاص من شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، إضافة إلى الشركات المبتدئة، والباحثين من أفراد وخبراء محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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