سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.8 مليار درهم في ختام تداولات جلسة اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و365.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 417 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.5 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3376.52 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق أبوظبي "فاداكس 15" مستوى 10040.82 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10060 نقطة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم "طاقة" 4.67% و"أغذية" 3.2% و"موانئ أبوظبي" 3.2% و"برجيل" 2.6% و"أدنوك للتوزيع" 1.6% و"طيران أبوظبي" 1.55% و"الياه سات" 1.13% و"أي آند" 0.83%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً 298.9 مليون درهم، تلاه "طاقة" 197.4 مليون درهم، و"ملتيبلاي" 185.4 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.54% و"دبي للاستثمار" 0.89% و"أمانات" 0.88% و"دو" 0.51% وتصدر "دبي الإسلامي" النشاط مستقطباً 104.8 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" 102.9 مليون درهم.

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