«الصير مارين» تستحوذ على ناقلة عملاقة بـ 396 مليوناً

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت الصير مارين- إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة - أمس عن ثالث عملية استحواذ ضخمة على ناقلة النفط العملاقة (VLCC)، بقيمة 396 مليون درهم، ما يرفع إجمالي قيمة أسطولها لناقلات النفط العملاقة إلى 900 مليون درهم خلال 4 أشهر.

VLCC Acrux (سابقاً Elandra Everest) هو اسم ناقلة النفط، التي تسلمتها شركة الصير مارين هذا الشهر والثالثة لهذا العام، ما رفع من إجمالي أسطولها إلى 10 سفن، بينما تواصل الشركة دراسة مبادراتها التوسعية في ناقلات النفط وناقلات الغاز وشحن البضائع السائبة الجافة عام 2022.

ووصف جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين التوجهات العامة تجاه الناقلات بأنها قوية، حيث استمر ارتفاع أرباح ناقلات النفط العملاقة منذ يونيو، وتواصل مسارها التصاعدي متوقعاً نمو الطلب العالمي على الناقلات بنحو 5% عام 2023، وسيزداد بسبب نمو الإنتاج وإعادة تنظيم بعض المسارات البحرية للتجارة؛ كما رأى أن أسطول «الصير مارين» سيوفر عائدات على حقوق الملكية تزيد على 20% على مدار دورة حياة الأسطول.

وتبلغ قيمة أسطول الصير مارين اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم، ومن المتوقع أن ينمو مع خطط الشركة قصيرة الأجل، للاستحواذ على أكثر من سفينتين في الأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى ناقلات النفط العملاقة الثلاث، استحوذت الصير مارين مؤخراً على ناقلتي غاز البترول المسال (LPG) بقيمة إجمالية 259 مليون درهم ولديها 86.000 متر مكعب من ناقلات الغاز الكبيرة جداً (VLGC) قيد الإنشاء حالياً كجزء من مشروع مشترك مع BGN International.

وقال نيفنز: تواصل الصير مارين تعزيز مكانتها؛ لقد طورنا عملياتنا على نطاق واسع في الأشهر العشرة الماضية؛ ومع الاستحواذ على Acrux فإننا نسير على الطريق الصحيح لنصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع البحري العالمي.

واستلمت شركة الصير مارين ناقلة النفط الخام VLCC Acrux (سابقاً Elandra Everest)، وهي ناقلة نفط خام، تم بناؤها عام 2020 في كوريا.

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