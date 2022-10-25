شراكة بين «يو جوت أجيفت» و«تابي» لتوفير خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً

المصدر: دبي – البيان

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عقدت شركة «يو جوت أجيفت» (YOUGotaGift)، المتخصصة في مجال بطاقات الهدايا الرقمية في الشرق الأوسط، شراكة مع تطبيق التسوق والدفع تابي، لتعزيز قدرة العملاء على استخدام حلول الدفع المرنة من تابي ولتجزئة تكاليف مشترياتهم إلى دفعات من دون فائدة.

وتتيح الشراكة الجديدة للمتسوقين طرقاً جديدة للتخطيط لمناسباتهم، مثل أعياد الميلاد والعطلات وحفلات الزفاف وغيرها، من خلال تمكينهم من الشراء من سوق بطاقات هدايا يو جوت أجيفت الذي يضم أكثر من 700 علامة والدفع لاحقاً، لا سيما في ضوء التوجه نحو زيادة المرونة في طريقة تقديم الهدايا والتسوق والدفع في مشترياتهم اليومية. كما تتيح الشراكة التكامل مع شبكة يو جوت أجيفت الواسعة من العلامات الرائدة عالمياً، في مجالات تتضمن التسوق على الإنترنت، والإلكترونيات، والجمال، وتجارة تجزئة الملابس، والمتاجر الكبرى، والترفيه الرقمي، وغيرها.

وقال حسين مكية، الرئيس التنفيذي لشركة يو جوت أجيفت: «توفر لنا هذه الشراكة، بصفتنا الشركة الأبرز في قطاع بطاقات الهدايا في المنطقة، الفرصة لإضفاء قيمة أكبر لمنتجاتنا في مجال الهدايا والدفع. ولا يقتصر استخدام العملاء لبطاقات eGifts الإلكترونية لتقديم الهدايا، بل يتنامى استخدامها لأغراض وضع الميزانية والوصول إلى العروض. ويفيد توفير خيارات دفع مرنة مع بطاقات الهدايا الإلكترونية في تشجيع العملاء على الشراء لأنفسهم للاستفادة من عروض علاماتهم المفضلة».

وبهذا الصدد، قال حسام عرب، الرئيس التنفيذي لشركة تابي: «تتزامن شراكتنا مع يو جوت أجيفت مع تنامي إقبال العملاء على منصة تابي، وتوفر لهم خطط دفع مريحة ومرنة من خلال تابي، ما يتيح لمزيد من المستهلكين استكشاف المنتجات المناسبة لهم بالإضافة إلى صفقات رائعة بكل سهولة ويسر ومن دون أي تعقيدات مالية بالاستفادة من المجموعة المتنوعة من خيارات بطاقات الهدايا الرقمية من يو جوت أجيفت».

وتتميز عمليات الدفع لبطاقات يو جوت أجيفت من خلال تابي بشفافيتها ووضوحها، كما توفر وسيلة ممتازة من دون أي فوائد أو رسوم إضافية قبل إجراء أول عملية دفع. ويتلقى العملاء، بعد إتمام عمليات الشراء من خلال تابي، بريداً إلكترونياً بجدول الدفع للاطلاع عليه في أي وقت بالإضافة إلى رسائل لتذكيرهم بالدفعات المقدمة.

وقامت المنصة مدفوعة بشعار Simply Happy، بتحديث العناصر الأساسية لهويتها المرئية، لتكون أكثر مرونة وتمثيلاً لاتجاهات الأعمال. ويمثل الكشف عن الهوية الجديدة أحدث إنجاز مع تطور يو جوت أجيفت من سوق بطاقات eGift لتصبح المزود الرائد في المنطقة لحلول الأعمال الأفضل في فئتها للحوافز والتجارة.

ويمكن للعملاء في الإمارات والمملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً، وستتوفر هذه الميزة قريباً على موقع «يو جوت أجيفت» الإلكتروني.

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