اقتصادية عجمان تكرم موظفيها من أصحاب الهمم

المصدر: عجمان - البيان

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كرم عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، موظفي دائرة التنمية الاقتصادية من أصحاب الهمم، وذلك لتفانيهم في العمل وتقديمهم الدعم للعملاء الآخرين من أصحاب الهمم، وذلك حرصاً من دائرة التنمية الاقتصادية على دعم وتمكين وتنمية رأس المال البشري.

وأعرب عبدالله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، عن شكره وتقديره للموظفين الذين بذلوا مجهوداً كبيراً وتفانياً في العمل خلال السنوات الفائتة، وأعرب عن تقديره لما يقدمونه من مساعدة للعملاء من أصحاب الهمم من خلال تقديم الورش التوعوية والتدريبية للمتعاملين والتسويق للخدمات بلغة الإشارة، وقال الحمراني: «إن هدفنا هو الاستثمار في الكوادر البشرية في الدائرة، وتمكينهم لتنمية مهاراتهم في العرض والإلقاء والتدريب، والتعامل الأمثل مع المتعاملين لرفع السمعة المؤسسية لدائرة التنمية الاقتصادية».

وأضاف الحمراني أن تمكين الموظفين وأصحاب الهمم منهم في التواصل والتعامل مع المتعاملين أو التسويق للخدمات هو لرفع نسبة رضاهم ورضى المتعاملين، فالعمليتان متصلتان، وتدعمان الأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية وتحقيق جودة الحياة.

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