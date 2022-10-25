غرفة عجمان تستضيف ملتقى «أسبوع القهوة البرازيلية»

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون سفارة البرازيل لدى الدولة وبالشراكة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية فعاليات أسبوع القهوة البرازيلية، الذي استضافته،وبحضور إليانا زغيب، سفيرة البرازيل لدى دولة الإمارات، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، ورفائيل سوليمو، مدير المكتب الدولي للغرفة التجارية العربية البرازيلية في دبي.

وأشاد أصحاب وصاحبات أعمال بأهمية فعاليات أسبوع القهوة البرازيلية ودورها في تسليط الضوء على قطاع البن وأهميته العالمية في نمو أعمال قطاع الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة، والتعرف على مجموعة واسعة من منتجات البن وتاريخ زراعته في البرازيل، لتوفر فعاليات أسبوع القهوة البرازيلية منصة هامة لتوطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال من عجمان والبرازيل، لاسيما في ظل تطور قطاع الضيافة في عجمان وتأثيره المباشر على نمو القطاع السياحي وبالتالي القطاع الاقتصادي، الأمر الذي يعزز جاذبية إمارة عجمان كوجهة استثمارية تتميز بنخبة واسعة من المشاريع الريادية.

وتستهدف غرفة عجمان من خلال استضافتها لفعاليات أسبوع القهوة البرازيلية تعزيز التبادل التجاري بين عجمان والبرازيل من خلال تنمية أعمال أكثر من 500 منشأة منها 88 محمصة عاملة في الإمارة و433 منشأة متخصصة في تقديم المشروبات في عجمان«.

وأكد محمد الجناحي على أهمية الملتقى ودوره في فتح قناة تواصل مباشرة لتوطيد العلاقات وبحث أطر التعاون المشترك بين عجمان والبرازيل وخاصة استعراض الفرص التجارية في قطاع البن، موضحاً أن الملتقى فرصة للتعرف على تاريخ زراعة البن وأهميته لاقتصاد البرازيل باعتبارها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبن في العالم، كذلك يوفر اللقاء منصة سياحية للاطلاع على الثقافة البرازيلية وارتباطها بمنتجات البن.

وقال المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، إن الغرفة حريصة على تقوية شراكاتها الخارجية بهدف تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار، مشيداً بنتائج وتأثير الملتقى على تنمية حجم التجارة في قطاع البن لاسيما في ظل حضور مجموعة من أصحاب ورواد الأعمال العاملين في مجال المطاعم والضيافة وكذلك ممثلي قطاع التجزئة.

من جانبها وجهت سعادة إليانا زغيب، الشكر إلى غرفة عجمان على استضافة ملتقى أسبوع القهوة البرازيلية في عجمان، وأثنت على العلاقات المتينة والقوية بين البلدين وانعكاس ذلك على نمو حجم التجارة البينية بين الإمارات والبرازيل، وأشارت أن الملتقى يشكل فرصة لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في البرازيل وعجمان إلى جانب نمو حجم التجارة وخاصة في قطاع البن.

وأوضحت أن البرازيل أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبن، بحيث بلغت صادرات منتجات البن خلال العام الماضي ما يقرب من 6.5 مليارات دولار، كما أشادت بالعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والبرازيل في مجال الأمن الغذائي، موضحة أن الإمارات استحوذت على نسبة 2.4% من صادرات البن المحمص من إجمالي صادرات البرازيل خلال العام 2021.

واستعرض مروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، مقومات القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان والمزايا والفرص الاستثمارية في الإمارة بمختلف القطاعات، وقدم للحضور ابرز القطاعات في عجمان ومدى مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة بحيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 19.7% وقطاع البناء والتشييد بنسبة 19.7% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.1% وذلك خلال العام 2020، كما استعرض فرص الاستثمار والنمو المتلاحق لقطاعات»العقارات، السياحة، التعليم، الصحة وغيرها«.

وقدم رفائيل سوليمو، مدير المكتب الدولي للغرفة التجارية العربية البرازيلية في دبي، نبذة حول تاريخ زراعة البن في البرازيل ومدى مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد البرازيلي، والمساحات المزروعة وإنتاج البرازيل من زراعة البن والأسواق العربية الأكثر تجارة مع البرازيل.

هذا وشهد الملتقى معرضاً مصاحباً لتعريف الحضور بأجود أنواع منتجات البن، وتم عقد اللقاءات الثنائية بين الحضور من أصحاب الأعمال لبحث سبل التعاون وعقد الصفقات المحتملة.

وأفاد الشيخ عبدالله بن علي بن راشد النعيمي ـ رجل أعمال، أن فعاليات أسبوع القهوة البرازيلية أتاحت الفرصة للتعرف على مجموعة واسعة من منتجات البن إلى جانب توفير منصة هامة لتوطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال من عجمان والبرازيل، وأضاف»تطور ونمو قطاع الضيافة في عجمان يعتمد بشكل مباشر على تطورات القطاع السياحي ومدى فعالية قنوات الترويج السياحي للإمارة، مؤكداً على ضرورة مساهمة العلامات التجارية الوطنية في الترويج لقطاع الضيافة في عجمان.

وأشاد بجهود غرفة عجمان في تنويع مشاركات أصحاب ورواد الأعمال في معارض وملتقيات متخصصة تدعم نمو واستمرارية أعمال المشاريع الوطنية.

وأكد سعود عبدالله النعيمي، صاحب محمصة آر أو آر، على أهمية فعاليات أسبوع القهوة البرازيلية نظراً للسمعة العالمية التي تمتاز بها دولة البرازيل في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن منتجات المحمصة تعتمد على حوالي 60% من البن البرازيلي، وثمن دور غرفة عجمان في تنظيم هذا الحدث الهام والتعرف على موردي منتجات البن ومسؤولي الغرفة العربية البرازيلية، الأمر الذي سيعزز من إمكانية عقد الصفقات مستقبلاً بين أصحاب الأعمال من البلدين.

وفي ختام الملتقى تبادل الحضور الهدايا والدروع التذكارية، وأوصى الحضور بضرورة تكثيف اللقاءات المستقبلية وتعزيز المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تُنظم في كل من عجمان والبرازيل بهدف فتح قنوات للتعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال والاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات في مختلف القطاعات.

حضر فعاليات الملتقى في فندق فيرمونت عجمان، شاهين علي شاهين، المستشار الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، وعضوات مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان ـ الدكتورة نورا المرزوقي وفاطمة حسن الشحي وإيمان عبيد السوم، ومروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية وجميلة كاجور مديرة مركز عجمان لدعم الأعمال في غرفة عجمان ومجموعة من أصحاب وصاحبات الأعمال من عجمان والبرازيل.

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