879 مليوناً أرباح بنك رأس الخيمة الوطني في 9 أشهر بزيادة 64%

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، راك بنك، أمس، نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث سجل البنك صافي ربح قدره 879 مليون درهم، بزيادة نسبتها 64% على أساس سنوي.

وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للبنك، إن البنك حقق خلال الربع الثالث صافي أرباح بلغ 351 مليون درهم، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2015، حيث واصلنا مسيرة النمو المستدام واعتمدنا نموذج أعمال متنوع، وأصبح الدخل التشغيلي أكثر توازناً ومدعوماً بنمو الميزانية العمومية القوي، كما أننا نواصل الانضباط في ما يتعلّق بالتكاليف ونحصد فوائد التحوّل في مزيج الأعمال الذي قلّل المخصصات، ويواصل فريق عمل بنك رأس الخيمة الوطني التركيز الكامل على توفير خدمة متميزة للعملاء وتحقيق أفضل النتائج، وعقدنا شراكة مع منصة «بُنى» للدفع التابعة لصندوق النقد العربي من أجل دعم التجارة عبر الحدود وتعزيز المبادرات الاستراتيجية التي تعزز البنية التحتية للمدفوعات في المنطقة.

وأكد مواصلة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث تم أكثر من 8000 حساب جديد لها منذ بداية العام وحتى تاريخه، كما قدمنا حلولاً تمويلية لأكثر من 3800 شركة صغيرة ومتوسطة في الأشهر التسعة الماضية وساعدنا 800 عميل على شراء منازلهم، كما بادرنا إلى تمتين العلاقات الحالية واتّضح ذلك النمو أيضاً في إنفاق البطاقات والمدفوعات الإجمالية.

وأضاف: يعود نمو دخلنا إلى زخم الميزانية العمومية للبنك في كل الفئات بالتزامن مع نمو الخدمات المصرفية للأعمال حتى تاريخه بمعدل 906 ملايين درهم إماراتي (بزيادة 11%)، والخدمات المصرفية للشركات بمعدل 687 مليون درهم (بزيادة 8%) والخدمات المصرفية للأفراد بواقع 231 مليون درهم إماراتي (بزيادة 1.3%). كما نمت ودائع العملاء بنسبة 9% على أساس سنوي مقابل نمو في إجمالي القروض والسلف نظراً للأهمية التي نوليها لحسن إدارة المطلوبات بالتزامن مع ارتفاع معدل الفائدة.

وأدّى التحوّل المستمر في مزيج الأعمال من أجل تعزيز استدامتها ومرونتها إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان إلى 465 مليون درهم إماراتي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 47% على أساس سنوي.

وختم قائلاً: بدأ تحولنا الرقمي يحصد نتائجه الأولية، حيث استمر عدد العملاء الناشطين رقمياً بالازدياد مسجلاً 7% على أساس سنوي، فيما حققت المعاملات الرقمية رقماً قياسياً تجاوز الـ15% على أساس سنوي.

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