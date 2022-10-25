2.6 مليار درهم أرباح «المشرق» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك «المشرق»، نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2022 حيث سجل صافي أرباح جيداً بلغ 2.6 مليار درهم.

وحافظ معدل إجمالي الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على ارتفاعه عند 42.2 %، وهي من أعلى النسب على الإطلاق في القطاع. وبلغت الأرباح التشغيلية نحو 3.2 مليارات، بزيادة قدرها 33.2 % مقارنة بالأشهر التسعة الأولى 2021، وذلك نتيجة لقوة الدخل التشغيلي للبنك وقدرته على ضبط النفقات التشغيلية.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.8 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 109.4 مليارات درهم. وشهد إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 12.1 % منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 91.3 مليار درهم. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند مستوى 83.5 % في نهاية سبتمبر 2022.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «في ظل الإقبال المتزايد من عملائنا على تبني خدماتنا الرقمية المبتكرة في دولة الإمارات وباقي أسواقنا العالمية، فإن هذه الأرقام تمثل شهادة حقيقية على العمل الجاد والالتزام اللامحدود والجهود التي بذلها فريق المشرق».

وأضاف: «تعكس هويتنا المؤسسية الجديدة التي أطلقناها أخيراً تحت شعار «تحد اليوم»، توجهاتنا الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى بناء روابط أوثق مع عملائنا وشركائنا، وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم ونمط حياتهم. حيث تكمن الفكرة الرئيسية من إطلاق هذا الشعار من إيمان المشرق الراسخ بأهمية دوره في مساعدة عملائه وشركائه وموظفيه على النجاح في سعيهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، والإسهام في بناء المجتمع من خلال العمل الجاد والبحث الدائم عن الأفكار المبدعة والمبتكرة. تمثل هذه المبادئ والقيم جوهر المشرق والركائز الأساسية التي طالما استند إليها في مسيرته الطويلة على امتداد العقود الماضية، وهي تكمن في صميم كل ما نقوم به ونطمح لتحقيقه، ونحن نمضي قدماً في صياغة مستقبل الخدمات المالية عبر تبني منهج قائم على مفهوم الملاءمة والابتكار والثقة».

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «نمضي قدماً في ترسيخ مكانتنا في السوق في مجال الابتكار الرقمي. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات خلال هذه الفترة بنسبة 12.1 % ليصل إلى 91.3 مليارات، بينما بقيت نسبة القروض إلى الودائع في الوقت ذاته ثابتة عند 83 %».

وأضاف: «يعود الفضل في هذه النتائج المالية الممتازة إلى الزيادة الكبيرة في الدخل التشغيلي والتي بلغت 24.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 5.3 مليارات درهم، وذلك على إثر النتائج الكبيرة التي حققها البنك من عملياته المحلية والدولية على حد سواء. كما لا يزال معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي الذي سجله البنك عند 42.2 % من أفضل المعدلات في القطاع المصرفي».

وقال: «سعينا على مدى الأشهر التسعة الماضية إلى إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة، بما في ذلك خدمات القيمة المضافة المصرفية للأعمال، وهي منصة خدمات مخصصة للأعمال غير المصرفية تسهم في دعم نجاح الأعمال وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أعمالها على الوجه الأمثل. كما انضممنا إلى مبادرة «الميثاق العالمي للأمم المتحدة» وهي منصة قيادية تطوعية تعمل على تطوير وتطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة والترويج لها. كما قد أحرزنا أيضاً تقدماً جيداً في تضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال تطوير إطار عمل ومبادرات استدامة قوية يتم العمل بها عبر مجموعة المشرق بالإضافة إلى تصعيد مشاركتنا الإقليمية والدولية لدعم ورعاية بعض الأحداث العالمية المرموقة في هذا المجال خلال الأشهر المقبلة».

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