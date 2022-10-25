«إيه إتش إس العقارية» تعزز محفظتها بإضافة مشروعين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيه إتش إس العقارية»، شركة العقارات الفاخرة التي أسسها رائد الأعمال الإماراتي عباس سجواني قبل نحو أقل من عام، عن إضافة مشروعين جديدين إلى محفظتها، ما أسهم برفع إجمالي قيمة مشاريعها إلى 550 مليون دولار أمريكي، شاملة المشاريع المباعة والمشاريع التي لا تزال قيد التطوير.

واستحوذت «إيه إتش إس العقارية» المتخصصة ببيع العقارات الفائقة الفخامة، على قطعتي أرض لمبانٍ سكنية منخفضة الارتفاع يصل ارتفاعها إلى تسعة طوابق، إحداها تقع في نخلة جميرا، والأخرى على قناة دبي المائية، حيث تضم المباني 25 وحدة بنتهاوس وفلل سكاي فقط، ما يوفر للمقيمين تجربة معيشة استثنائية، مع إطلالات خلابة على أكثر المناطق حيوية في دبي.

وفي الحديث عن عملية الاستحواذ، قال عباس سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس العقارية»: «نحرص على العمل مع أشهر المهندسين المعماريين في العالم، والتعاون كذلك مع علامات تجارية لها باع طويل في تطوير العقارات الفائقة الفخامة، حيث نشهد ارتفاعاً متزايداً في الطلب على العقارات الأكثر فخامة في دبي. منذ اليوم الأول من تأسيسها، تسعى «إيه إتش إس العقارية» إلى إرساء معايير جديدة ومتفردة من الفخامة، من خلال طرح فلل بمواصفات خاصة إلى فئة محددة من العملاء ممن يبحثون عن أنماط معيشة استثنائية».

وحول تفاصيل المشروعين الجديدين، سيصل سعر القدم المربعة في كل من مشروع نخلة جميرا وقناة دبي المائية إلى نحو 1100 دولار أمريكي لكل قدم مربعة، في حين سيتولى كل من «استديو 1508 لندن» للتصميم وشركة «هيرش بيدنر أسوشيتس» التصاميم الداخلية لهذين المشروعين.

في هذا الإطار، تم تعيين المهندس المعماري العالمي شون كيلا من شركة «كيلا ديزاين» ليكون مهندساً رئيسياً للمشاريع، حيث يمتلك خبرة واسعة في قطاع الهندسة المعمارية في دبي، وسبق له أن صمم متحف المستقبل، الذي أصبح اليوم معلماً فريداً من معالم دبي.

هذا وسيضم كل مشروع أحدث وسائل الراحة والمرافق الخدمية والترفيهية التي تضم سبا فاخراً ودور سينما خاصة، وردهات سيجار، وأحواض سباحة خاصة بكل منزل.

وكانت «إيه إتش إس العقارية» قد أعلنت عن دخولها السوق في نوفمبر 2021 بقيمة أصول إجمالية تزيد على 100 مليون دولار أمريكي، مع محفظة عقارية تضم أربع فلل فائقة الفخامة في تلال الإمارات ونخلة جميرا. ومنذ ذلك الحين، تمكنت الشركة من بيع ثلاث فلل في نخلة جميرا بقيمة إجمالية تزيد على 75 مليون دولار أمريكي.

في حين سيتم طرح فيلا أخرى تقع في تلال الإمارات ويصل سعرها إلى 45 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الحالي، حيث تلقى إقبالاً واهتماماً واسعين من قبل بعض المشترين المحتملين، كما تطور الشركة فيلا أخرى هي الخامسة ضمن محفظتها العقارية، وذلك في نخلة جميرا بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.

ويشار إلى أن هنالك طلباً متزايداً على العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي، حيث يحرص المستثمرون على اغتنام الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 15 % على الأقل هذا العام، كما لاحظ المستشارون العقاريون البارزون أن الطلب القوي على المناطق المرغوبة في دبي المتزامن مع العرض المحدود يساعدان على ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق.

وأضاف سجواني: «من المتوقع الانتهاء من عدد قليل من المنازل الجديدة بين عامي 2023 و2025 في المناطق الحيوية في دبي، التي تشمل كلاً من نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة جميرا باي. لقد نجحت «إيه إتش إس العقارية» خلال فترة زمنية قصيرة في أن تصبح من أبرز اللاعبين الرئيسيين في سوق العقارات الفائقة الفخامة في دبي، ونسعى إلى تعزيز هذا الوجود من خلال طرح مشاريع استثنائية بمواصفات فريدة».

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