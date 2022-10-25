تلال الغاف تحصد «أفضل المباني الخضراء» ضمن جوائز الخليج للاستدامة 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، أن وجهتها الرائدة في دبي، تلال الغاف، المصممة على طراز المجتمعات، حصلت على جائزتين ضمن جوائز الخليج للاستدامة، وهما جائزتا «أفضل المباني الخضراء» و«أفضل مبنى صفر انبعاثات الكربون»، وتم تسليم الجوائز لفريق الشركة خلال حفل خاص أقيم في فندق كونراد دبي أمس.

ويعد مشروع تلال الغاف، الذي يتمتع بموقع مميز في إمارة دبي، وبتصميم على طراز المنتجعات الفاخرة، أول مشروع في دبي يحصل على شهادة اعتماد BREEAM، فضلاً عن أنه يحتضن أول مبنى ذي تصميم إيجابي صفري في المنطقة، وهو مبنى «ذا بافيليون»، مركز مبيعات تلال الغاف. ويقدم مشروع تلال الغاف الفرصة للمقيمين والضيوف للاستمتاع بنمط حياة استثنائي في الهواء الطلق، ضمن مجموعة أحياء سكنية مترابطة بشبكة من المسارات المهيأة للمشي تمتد لمسافة 18 كيلومتراً ومسارات مخصصة لركوب الدراجات والجري تمتد لمسافة 11 كيلومتراً وسط المناظر الطبيعية الخضراء.

وتقع بحيرة لاغون الغاف الكريستالية ذات الشواطئ الرملية في قلب هذا المشروع السكني المميز على مساحة كبيرة تبلغ 150 ألف متر مربع. ولتوفير جميع مستلزمات الحياة اليومية لسكان المشروع وتقليل اعتمادهم على التنقل بالسيارات، يضم المشروع مجموعة من المرافق والمنشآت المجتمعية رفيعة المستوى، من حدائق ونواد شاطئية وملاعب، ومحال تجارية ومطاعم متنوعة والعديد من المرافق الثقافية.

وفي معرض تعليقه على هذه الجائزة، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: «نحن فخورون جداً بفوز مشروع تلال الغاف بجائزتي في حفل توزيع جوائز الخليج للاستدامة لهذا العام 2022. وتمثل هذه الجائزة شهادة على عمق التزام شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بمفهوم التصميم المستدام والمعيشة المستدامة.

وفي إطار مساعينا التي تتماشى مع رؤية قيادة دبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نقوم على الدوام برفع سقف التحدي لتجاوز المعايير العالمية، والتفكير بشكل شامل في تأثير مجتمعاتنا على البيئة. ومن هنا فإننا مستمرون في السعي لتقديم حلول استدامة مبتكرة تسهم في مكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ، وتقليل استخدام الطاقة، وتعزيز مستويات الارتياح الحراري، وتحسين جودة حركة الهواء وتقديم أعلى مستويات الجودة في وجهاتنا المتميزة».

وتحتفي جوائز الخليج للاستدامة، التي تعد حدثاً سنوياً رفيع المستوى تنظمه مؤسسة الجوائز الدولية، بالشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تطبق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وشهد حفل جوائز هذا العام تكريم الجهود والمساهمات البيئية لمؤسسات وشركات من خلال تقديم جوائز تغطي 14 فئة مختلفة، منها الاستدامة البيئية، والتوعية بالاستدامة، وتنمية المجتمع، وإدارة المياه والنفايات. ويتم تقييم كل فئة من قبل لجنة من الخبراء المستقلين في جميع أنحاء المنطقة.

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