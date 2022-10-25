«جريت بلايس» تصنف «ويبرشاندويك» أفضل مكان للعمل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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حصلت ويبرشاندويك، الشركة العاملة في مجال العلاقات العامة في المنطقة، على تصنيف «أفضل مكان للعمل» في الإمارات، وذلك بعد دراسة تحليلية شاملة ومستقلة أجرتها شركة «جريت بلايس» Great Place to Work® حول ثقافة العمل السائدة في الشركة. ويستند هذا التصنيف إلى الآراء المباشرة من الموظفين المقدمة في إطار دراسة تحليلية مستفيضة حول تجارب الموظفين في مكان العمل.

وتنتشر مكاتب ويبرشاندويك في 13 مدينة في المنطقة، بما في ذلك دبي وأبوظبي في الإمارات، وتولي الشركة أهمية كبيرة لخلق بيئة عمل تعاونية تحافظ على رفاهية فريق العمل انطلاقاً من إيمانها بأن سعادة الموظفين هي أحد الجوانب الأساسية لثقافة العمل المثالية التي تلهم الجميع وتمكنهم من التغلب على العقبات وتحقيق أفضل ما لديهم.

وقال غالب زيدان، المدير العام لشركة ويبرشاندويك في الإمارات: «انطلاقاً من نهجنا الذي يركز على أولوية العنصر البشري، فإننا فخورون بهذا الإنجاز المهم الذي يسلط الضوء على موظفينا ويبرز دورهم المهم ومساهمتهم في جعل الشركة مكاناً مفضلاً للعمل، فهم العنصر الأهم في نمو وازدهار أعمال الشركة. ونلتزم في ويبرشاندويك بمواصلة الجهود لتوفير بيئة عمل مثلى، والعمل مع الموظفين لإيجاد أفضل السبل التي تساهم بالارتقاء بثقافة العمل وجعلها أكثر سعادة وإيجابية».

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ويبرشاندويك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا زياد حاصباني عن فخره بمشاركة أعداد متزايدة من موظفي المكاتب الإقليمية للشركة في التقييم، لاسيما مع حصول مكتب الشركة في تركيا أيضاً على تصنيف «أفضل مكان للعمل في تركيا»، وقال: «يعتبر توفير مزايا وعروض قوية وحقيقية للموظف من الركائز الأساسية التي تستند إليها استراتيجية أعمالنا في المنطقة، حيث نؤمن بأن موظفينا هم علامتنا التجارية، الأمر الذي يدفعنا لبذل كل ما بوسعنا لخلق ثقافة عمل ملهمة وقائمة على أسس التعاون والرضا. وأود أن أعرب عن شكري لمساهمة الموظفين بآرائهم ومقترحاتهم المهمة التي ستمكننا من مواصلة مسيرة النمو والتميز على صعيد المنافسة باعتبارنا الخيار الأمثل والأفضل للعمل».

وكانت ويبرشاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد فازت سابقاً هذا العام بجائزة أفضل وكالة علاقات عامة للعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز جمعية مستشاري العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PRCA MENA)، في سنة حافلة بالإشادة والتقدير للأعمال التي تقوم بها الشركة وجهود الموظفين الذين يقفون وراءها. ويقود شركة ويبرشاندويك نخبة من الخبراء والاستشاريين والمفكرين الاستراتيجيين الذين يقدمون للعملاء أفضل حلول الأعمال والاستشارات التسويقية التي تضيف قيمة نوعية وتسهم في تحقيق تأثير إيجابي مهم لأعمالهم.

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