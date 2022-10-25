«إيمرسون» تسلط الضوء على الاستدامة من خلال التقنيات المتقدمة في «أديبك 2022»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك شركة «إيمرسون»، العالمية في مجال البرمجيات والهندسة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» لهذا العام، الذي سيعقد في أبوظبي في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر. وتحت شعار «الابتكار الذي يسرع الاستدامة»، ستستعرض «إيمرسون» أحدث تقنيات الأتمتة لمساعدة الشركات في قطاع الطاقة في تنفيذ مشاريعها الرأسمالية وتحقيق التميز التشغيلي، مع تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وطورت «إيمرسون» حلولاً مبتكرة للمشغلين لتسهيل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، والحد من انبعاثات الكربون، وتطبيق استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحقيق مستهدفات الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية «أديبك» للرقمنة في قطاع الطاقة النظيفة. وستركز الحلول المقدمة على أربعة مجالات رئيسية، وهي: كفاءة الطاقة؛ وخفض الانبعاثات؛ والتميز التشغيلي؛ وإزالة الكربون.

وقالت فيديا رامناث، رئيس إيمرسون في الشرق الأوسط وأفريقيا: يعتبر معرض ومؤتمر أديبك منصةً مهمة للغاية في تمكين الشركات والأفراد من الالتقاء وتبادل المعرفة بهدف رئيسي يتمثل في تمكين الوصول إلى التقنيات الرقمية في جميع الصناعات الحيوية. ونشهد حالياً تنامي التركيز على استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات والتميز التشغيلي، في ظل الاستراتيجيات الرامية للوصول لصافي انبعاثات صفري ضمن القطاع. وتلتزم إيمرسون بمساعدة عملائها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة بناءً على الأهداف التي وضعها صناع السياسات والحكومات، ويعكس عرض ابتكاراتنا التكنولوجية في أديبك 2022 هذا الالتزام.

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